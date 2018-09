La Asociación El Fontanal pide un relevo generacional en el campo

La Asociación de Agricultores del Fontanal hizo hincapié en la falta de relevo generacional que existe en la actualidad en la en el campo chiclanero.

Este año la Cooperativa Agrícola Chiclanera (Coagrichi) con viñas en el término municipal de Puerto Real se ha incorporado como socio a la Cooperativa Unión de Viticultores Chiclaneros, lo que ha fortalecido el movimiento cooperativista que iniciara el padre Salado a comienzos del siglo pasado. "Además en los últimos años se han incorporado algunos jóvenes, por lo que entre ambas circunstancias el patrimonio vitivinícola a corto-medio plazo está garantizado, pero no a largo plazo, y de ahí nuestra preocupación", señala.

La asociación manifiesta que "de siempre, los dos pilares fundamentales de identidad gastronómica de nuestro pueblo fueron el atún (almadraba de Sancti-Petri), y el vino, y toda su cultura en torno a las viñas y bodegas. Se nos fue" el atún, y no podemos dejar que se pierda también el vino como identidad cultural, social y económica".

Así, destaca con sólidos la calidad de los vinos que "se elaboran en nuestro pueblo, debido a su peculiar enclave geográfico. Por un lado estamos ubicados en la zona sur de la Denominación de Origen "Jerez-Sherry", esto se traduce en que nos afecta más el viento de Levante que al resto de los municipios. El Levante reseca, hace disminuir la humedad, y por tanto digamos que le hace la vida más difícil a los hongos del viñedo".

Recuerda que hace un par de años hubo una "plaga tremenda de mildiu en la zona norte del Marco, y aquí sin embargo no afectó". Resalta que la calidad sanitaria "de nuestra uva es tremenda, como contrapartida, cuando el Levante viene huracanado tira muchos racimos al suelo al igual que en los demás árboles frutales, pero la calidad sanitaria es buenísima.

Así, desde la entidad resaltan que "no nos hartaremos de decir que la calidad de nuestros vinos es excelente, y que nuestra generación tiene la obligación moral de que no dejemos caer un sector tan arraigado y emblemático para nuestra ciudad. ¡Y si no! Qué se van a llevar los numerosos turistas que nos visitan, que mejor regalo que el único producto agrícola que hace amigos: el vino".