Armonía constitucional

En esta semana que finaliza celebrábamos el aniversario de la Constitución Española de 1978, y lo hacíamos en unas circunstancias muy particulares.

La fecha y la propia Constitución cada cual las vive o contempla de un modo distinto, por aquello del cristal con que se mira.

El retornado asocia la Carta Magna y sus circunstancias con Chiclana; eso es inevitable. Al pronto se me vienen a la memoria muchos y muy variados recuerdos. El primero de ellos se sitúa en la noche electoral de las Constituyentes y en la Casa del Pueblo. Allí nos juntamos frente a un pizarrón, en el que íbamos anotando los resultados electorales, que fueron muy buenos; porque en Cádiz ganábamos y, en particular, porque salió elegido diputado Pedro Jiménez. Yo también alcancé un escaño en el Senado, pero lo de Pedro fue lo que de verdad me dijo que algo sí que estaba cambiando.

Luego vinieron las idas y venidas a Madrid en aquellos trenes nocturnos hoy desaparecidos. El debate constitucional.

Me niego a participar en los ditirambos sobre ese debate y sus consecuencias: lo que solemos llamar “la transición”; y tampoco me apunto al bando de los que la ningunean. Lo que si me gustaría recordar es la forma en que aquel importante proceso tuvo lugar. Nosotros, los parlamentarios de a pie, poco pintamos en todo aquello. Nos limitábamos a votar lo que se nos decía y pocas ocasiones tuvimos de intervenir en los plenos. A mi solo me tocó hablar en un par de ocasiones, y en una de ellas me gané una bronca de tomo y lomo a cargo de Alfonso Guerra y Gregorio Peces Barba, porque había tenido la osadía de mencionar la vocación republicana de mi Partido. ¡Hereje!

El caso es que la Constitución se aprobó y fue sancionada por el pueblo español por una mayoría abrumadora. Y eso sucedió pese a la resistencia de lo que entonces llamábamos poderes fácticos: un Ejército todavía marcado por su historial franquista, una Iglesia Católica apegada a sus privilegios y mayoritariamente reaccionaria, unos poderes económicos altamente recelosos ante cualquier cambio político…

Han pasado los años y la Constitución sigue vigente y con muy pocos retoques. En lugar de escrita en papel, parece tallada en mármol, incluso fosilizada; porque hablar de reformas, se ha hablado, pero los requisitos legales para cualquier modificación hacen casi imposible cualquier cambio, por insignificante que sea.

Parece que vivimos en la armonía constitucional más firme y perfecta. Ésta es la ciudad alegre y confiada, porque todo marcha a lo mejor en el mejor de los mundos posibles, con permiso de don Jacinto Benavente y Monsieur Voltaire.

Al menos eso parece, cuando escuchamos los discursos parlamentarios y gubernamentales pronunciados en los correspondientes aniversarios. Otra cosa es la percepción popular en esas mismas ocasiones.

Me da la impresión de que mis conciudadanos asocian la fecha más que nada con el puente, ocasión de ocio, con limitaciones y todo, y con las compras compulsivas que corresponden a la proximidad de las Navidades. La Constitución en sí creo que les trae al fresco; nada queda del entusiasmo que suscitó en sus primeros años.

Eso tiene una cierta lógica, y, desde luego refleja una vez más la honda zanja que se va ensanchando entre los políticos y la ciudadanía.

Consciente o inconscientemente, se percibe que derechos garantizados por la Constitución, como el del trabajo o la vivienda chocan con una realidad de paro galopante, en la que conseguir una vivienda decente es, sobre todo para los jóvenes, ligeramente más sencillo que realizar un viaje espacial. Que las libertades públicas en ella garantizadas pueden sufrir recortes arbitrarios, como sucedió con la célebre “ley mordaza”, es una evidencia… El escepticismo constitucional, presenta pues, bastantes razones. Guste, o no guste.

Por añadidura creo que pesa en el subconsciente colectivo la utilización de la Carta Magna como arma defensiva u ofensiva, según interese. Abroquelarse detrás de ella para impedir cualquier intento de progreso les viene de perilla a políticos de derechas y jueces conservadores. Tirársela a la cabeza al adversario político se ha hecho usual, especialmente por parte de aquellos que en su día pusieron al proceso constituyente todos los palos en las ruedas que tenían a mano.

Finalmente conductas de personajes como El Rey Emérito no ayudan en especial a valorar muy positivamente la situación política en que vivimos, bajo el paraguas de una Constitución y sus desarrollos legales. Si la Institución consagrada en ella como Jefatura del Estado se toma a pitorreo toda la normativa habida y por haber, quién se va a tomar en serio esto de nuestras leyes de rango mayor o menor. Y no me digan que el actual Monarca y su familia nada tienen que ver con el pendón de su progenitor. ¿O es que su origen es otro que la voluntad del Dictador Francisco Franco?