Alcalde de Chiclana: "Estamos ante un nuevo tiempo con la Junta"

“Estamos ante un nuevo tiempo con la Junta de Andalucía”. Con estas palabras, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha valorado la reunión mantenida ayer con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, para abordar distintos asuntos de especial interés en el municipio. En este sentido, el regidor chiclanero ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de dicho encuentro, que se ha celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno, y ha mostrado su optimismo de cara a la puesta en marcha de distintos proyectos en los próximos meses. “Ha sido una reunión muy importante para la ciudad y quisiera, en primer lugar, agradecer que hayamos podido mantener el encuentro de trabajo, además con un tono muy cordial”, ha expresado.

“No se trata de una reunión porque sí, sin más, sino porque hay una evolución de crecimiento poblacional importante y que no todo el mundo tiene. Así, con la llegada de la crisis de 2008 se genera una paralización de muchas actuaciones públicas y, una vez estábamos remontando, llegó el coronavirus y sucedió lo mismo”, ha indicado José María Román, quien ha aclarado que “en estos últimos trece años la población de Chiclana ha crecido en unos 12.000 habitantes, cuestión que no sucede en la amplia mayoría de los municipios de la provincia, entre ellos, los del entorno de la Bahía de Cádiz. Así, la complicada respuesta a las necesidades de las poblaciones debido a las distintos crisis ha tenido el agravante en Chiclana del crecimiento poblacional en estos últimos años”, ha incidido.

De esta forma, durante el encuentro mantenido en Cádiz, el alcalde de Chiclana y la delegada del Gobierno andaluz en la provincia han abordado distintos asuntos como la Cañada de los Barrancos “y su importancia para la unión de los polígonos industriales, así como de la movilidad en la ciudad”; los centros de salud, entre ellos, Los Gallos y La Cucarela, además de la ampliación del centro de especialidades; o los ascensores en las barriadas vulnerables, “que se va a estudiar por parte de la Junta. La delegada ha recibido la información y va a trabajar estos temas, por lo que puedo afirmar que me vine con buenas sensaciones”, ha expresado José María Román, quien ha recalcado que “abrimos un nuevo tiempo con la Junta y estoy esperanzado al respecto. Nosotros hemos dicho en más de una ocasión que nos sentíamos incómodos con una situación en la que no recibíamos información alguna de temas como el centro de salud y lo denunciábamos públicamente, pero creemos que es momento de dar un tiempo y que la delegada del Gobierno pueda trabajar en estos asuntos”.

Román ha matizado que “estoy en la obligación como alcalde de demandar todo lo que sea necesario para mejorar Chiclana, pero también de hacer esfuerzos de diálogo con las distintas administraciones”, ha incidido el alcalde, quien ha añadido que “vamos a abrir un nuevo tiempo y a esperar que la Junta pueda estudiar distintas actuaciones para Chiclana, al igual que sucedió hace más de dos años con la ITI industrial para una mejora en la antigua Nacional 340 a la altura del polígono Pelagatos, con la que llevamos dos años esperando, o con el tema del estudio de inundabilidad, que está a la espera de la firma del contrato, sin olvidar otros asuntos como los nuevos Juzgados. Todo ello, además de dos temas que esperemos se puedan retomar como el dinero para el desarrollo del poblado de Sancti Petri o Ciudad Amable”.

Con todo ello, el regidor chiclanero ha mostrado su confianza en que “se puedan ir desarrollando estos asuntos, por lo que vamos a darle tiempo a la Junta de Andalucía y a quedarnos en la confianza de que el tiempo vaya resolviendo los distintos asuntos, puesto que nuestro objetivo es que la ciudad salga beneficiada. Hemos crecido en más de 12.000 habitantes en apenas trece años, mientras otras poblaciones se han estancado o incluso han bajado, por lo que el nivel de demanda de Chiclana no puede ser el mismo que el otras ciudades”, ha insistido José María Román, quien ha finalizado añadido que “el balance de la reunión es muy positivo y estoy confiado en que vayan saliendo cosas en próximos periodos, al igual que hemos visto cómo se ha ido avanzando en el área de Medio Ambiente con proyectos como la planta de transferencia, los senderos y vías pecuarias o las mejoras en las depuradoras”.