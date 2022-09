Agua y luz para viviendas sin licencia en Chiclana: ¿Deben pagar menos los AFO?

El Ayuntamiento de Chiclana ha intensificado en los últimos meses los procedimientos para dotar de servicios básicos a las viviendas AFO (Asimilado Fuera de Ordenación). Con el mecanismo pre AFO, diseñado tras la caída del PGOU, el Gobierno local calcula que cerca de mil propietarios del extrarradio podrían acceder a la luz, el agua y el alcantarillado. De momento se han presentado 151 solicitudes y Urbanismo ha resuelto seis de ellas favorablemente.

El equipo de Gobierno se ha reunido en varias ocasiones con los vecinos del diseminado y anima al resto de propietarios a informarse en Chiclana Natural de si las redes llegan a su puerta. Sin embargo, el PP ha insistido en los últimas semanas en una fórmula que, a su juicio, animaría más que ninguna otra a los AFO: bajar las tasas que deben pagar para acceder a la dotación de servicios.

La propuesta del PP, presentada en el último Pleno ordinario, consiste en rebajar en torno a un 13% el coste de la tasa AFO. El mecanismo utilizado sería la modificación del artículo 6º de la cuota tributaria de la Ordenanza, “reduciendo en 0.5 puntos –del 3,85 por ciento al 3,34-, los costes asumidos por el tributario” para equipararlos así con municipios como Conil, según explicó el edil Guillermo Utrera.

El Gobierno local aprobó en la última sesión la modificación de la ordenanza fiscal del Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), un trámite legal necesario tras la aprobación de la nueva Ley del suelo andaluza (Ley LISTA), pero sin cambios sustanciales y sin incluir la enmienda de los populares, a quienes acusaron de oportunismo y de no aportar informes que justifiquen la propuesta.

La delegada municipal de Urbanismo, Ana González, considera injusta esta rebaja, ya que conllevaría que "los que cumplen con la normativa paguen casi el doble de los que no cumplen". La edil hace referencia a que los ciudadanos que piden licencia tiene que pagar el ICIO, que está en el 3,27 por ciento, impuesto que no pagan las personas que acceden al AFO. “Eso sería totalmente injusto para con el resto de la ciudadanía. ¿Qué pretenden, que ese gasto solo lo haga la persona que tiene licencia? Debemos ser más serios con estas cuestiones y no banalizar ni ser oportunistas sin tener ningún tipo de respaldo ni consideración de lo que supone esa bajada de impuestos”, destaca González.

Pese a los esfuerzos en incorporar a los AFO a la red de suministros básicos, Urbanismo insiste en mantener unas tasas justas para todos los propietarios. Por ello, destaca un informe municipal que incluía una valoración económica sobre los costes de construcción de viviendas en suelo urbano y en AFO. Para licencias de obra mayor en viviendas de 120m2, los AFO pagaban 500 euros menos; en viviendas de 200m2, unos 3.500 euros menos. “Si bajamos los porcentajes que plantea el PP, la desigualdad iba a ser mucho mayor”, insiste González, quien recuerda que las tasas que ahora quiere modificar el PP fueron aprobadas cuando esa formación gobernaba en la ciudad.

El Gobierno local insiste en que el coste para la dotación de servicios básicos varía en función de cada caso, pero el baremo elaborado por el Colegio de Arquitectos estima que en una vivienda AFO de unos 120 m2 rondarían los 4.000 euros. Además, se ha trasladado a los vecinos que el coste para el saneamiento rondaría los 2.000 euros y otros 2.000 para el abastecimiento.

Con el pre AFO, la ciudadanía no tiene que ir a un técnico para que le haga el certificado gráfico y descriptivo que necesita, sino que cuenta con un certificado con el que tiene las garantías de que eso va a ser posible. El certificado cuesta 14 euros.