Acuerdo para mejorar las condiciones de las trabajadoras de la limpieza y ayuda a domicilio

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el vicepresidente de Emsisa, Joaquín Guerrero Bey, comparecieron en rueda de prensa junto a la gerente de la empresa municipal, Eva Verdugo, y a los representantes de UGT y CCOO de los trabajadores de los servicios de Ayuda a Domicilio y Limpieza de edificios municipales y colegios públicos para anunciar los acuerdos alcanzados entre Emsisa y los trabajadores de ambos servicios municipales, que supondrán una mejoras importantes en las condiciones de trabajo de estas personas.

“Hace casi seis años, el Ayuntamiento tomó la decisión de municipalizar ambos servicios, porque nos encontrábamos con que desde este Consistorio se pagaba a la empresa y, sin embargo, no sucedía lo mismo por parte de la empresa concesionaria con las trabajadoras. Y, además, había una situación de precariedad de las condiciones laborales”, recordó José María Román, quien añadió que “entendíamos que un Ayuntamiento debía trabajar por dignificar las situación de los trabajadores y de las familias”. “A lo largo, de estos años, una vez municipalizado los servicios, hemos recualificado las condiciones laborales y salariales del personal”, incidió el alcalde, quien añadió que “no podemos olvidar la importancia de ambos servicios durante la pandemia, tanto en la limpieza de colegios como en la atención a personas mayores”.

Asimismo, el regidor chiclanero resaltó que “debemos seguir trabajando para mejorar e incrementar el servicio, que viene funcionando bien y no debe ser malo el trabajo que estamos haciendo cuando hay otros ayuntamientos del entorno están haciendo lo que hace casi seis años hicimos nosotros”. “Debemos ser conscientes de que no se trata de servicios menores, sino muy relevantes, porque en el caso de Ayuda a Domicilio, la situación familiar no es la misma de hace 20, 30 o 40 años y nos encontramos a personas desamparadas, que reciben un cariño fundamental, por lo que debo dar las gracias en nombre de los usuarios porque hay muchas familias que están mejor y también hay muchas personas que han encontrado trabajo con esta medida”, incidió.

Por su parte, el secretario de Organización de UGT en Servicios Públicos en la provincia de Cádiz, Juan Manuel Rocha, agradeció al Ayuntamiento “el camino que emprendimos juntos en el 2017, porque hay dos formas de entender el servicio público, de forma directa o a través de una empresa”. “Aquí tenemos un ejemplo de cómo mejora un servicio gestionado directamente por la administración pública, puesto que hemos pasado de 90 trabajadoras de Ayuda a Domicilio y 152 beneficiaros y ahora se ha duplicado e, incluso triplicado”, resaltó Rocha, quien añadió que “ahora firmamos este acuerdo para que 95 personas de Chiclana puedan participar en una oferta de empleo público, convirtiendo trabajos eventuales en fijos”.

“Así, al prestarse directamente el servicio, lo que antes era ganancia empresarial ahora repercute en empleo público y mejoras de las condiciones laborales”, incidió el responsable provincial de UGT, quien lamentó que “no todos piensan igual y había gente que nos puso piedras en el camino de la municipalización”. “Por tanto, estamos muy satisfechos con este nuevo acuerdo, por lo que queremos felicitar a la gerencia de Emsisa el buen trabajo en la gestión de los servicios públicos”, manifestó Juan Manuel Rocha, quien concluyó añadiendo que “hoy no está aquí en esta rueda de prensa, pero queríamos acordarnos de Cándida Verdier, que fue la primera persona que creyó en nosotros, escuchó nuestros problemas y nos ayudó a lograr esta municipalización, porque no hay política social más importante que salarios dignos y libertad económica, sobre todo, entre las mujeres”.

Finalmente, la representante de CCOO, Encarnación Gómez, resaltó que “es cierto que los servicios han mejorado considerablemente tras su municipalización, pero el Gobierno debe seguir haciendo nuevos esfuerzos para seguir mejorándolos y lograr una mayor calidad de empleo y una mayor calidad económica”.

En cuanto a las mejoras acordadas, indicar que las trabajadoras del servicio de limpieza de edificios municipales y colegios públicos han visto incrementados sus salarios en un 3,5 por ciento en el presente año 2023. Asimismo, se ha acordado la reducción de la jornada de trabajo en una hora para las personas que cumplan 60 años, incrementándose dicha reducción hasta las dos horas para aquellas que cumplen 62 años.

Por otro lado, en cuanto a las mejoras acordadas con las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio, indicar que se ha aprobado el incremento de los sueldos un 7,1 por ciento, equivalente al 2,5 por ciento de la subida genérica del sector público y al 4,60 por ciento acordado entre ambas partes. Asimismo, se ha acordado el proceso de estabilización de los puestos de trabajo que lleva a cabo Emsisa.

Hay que resaltar que desde la municipalización del servicio de Ayuda a Domicilio en el año 2017 se han llevado a cabo numerosas mejoras en las condiciones de las trabajadoras del servicio, entre ellas, un ajuste de jornada continuada, una tercera paga extra, el incremento del precio del kilometraje por compensación de gastos de desplazamientos, así como del precio de las horas complementarias de servicio, permiso retribuido para asistir a consulta de especialista médico de la Seguridad Social, disminución de la jornada laboral del personal auxiliar del servicio de 39 horas semanales a 35 horas de forma progresiva hasta 2025 o establecer como días no laborables el 24 y el 31 de diciembre.