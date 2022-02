Nueva cita dentro del 325 aniversario del Señor de la Piedra de Chiclana

Los actos con motivo del 325 aniversario del Cristo de la Humildad y Paciencia de Chiclana siguen adelante, en este caso a través de un encuentro que ha mantenido el alcalde, José María Román, con la comisión encargada de organizar dicha efeméride y con el autor del cuadro conmemorativo, Manuel Cano, un acto que se ha desarrollado en la mañana de este lunes en la Iglesia de San Telmo. Durante dicho encuentro, el regidor chiclanero ha conocido in situ dicha obra del artista chiclanero, debido a su ausencia por motivos personales durante el acto de presentación de la misma el pasado 21 de diciembre, acto en el que tampoco pudo estar presente el autor de la misma.

“En el acto de presentación del cuadro no pude estar como consecuencia de los efectos del Covid-19, pero tenía pendiente acercarme para ver el cuadro terminado y con un formato tan impresionante”, ha manifestado el alcalde de Chiclana, quien ha resaltado que “la pintura hace honor al Señor de la Piedra y al 325 aniversario que nos reúne aquí de la mano de la comisión que se ha creado al respecto”.

Asimismo, José María Román ha indicado que, “gracias a esta obra, contamos con un fondo que está para San Telmo y para el patrimonio histórico de Chiclana”. “Así, continuamos incrementando el valor de nuestro patrimonio histórico, al igual que sucede con el San Juan Bautista adquirido para la Iglesia Mayor”, ha incidido el regidor chiclanero, quien ha añadido que “es importante para Chiclana que vayamos siendo conscientes de que teníamos un patrimonio histórico un poco olvidado, pese a contar con piezas como el Divino Indiano de las Agustinas Recoletas, que tanto éxito ha tenido en la exposición que se ha desarrollado en el Museo del Prado en las últimas semanas”. “Agradecer al pintor chiclanero Manuel Cano, a la comisión del 325 aniversario del Cristo de Humildad y Paciencia y al padre Alberto por la labor realizada”, ha comentado.

Por su parte, Manuel Cano ha indicado que “el cuadro está solo a falta de un barniz final, aunque he estado meditando la idea de que pase un tiempo, lo que permitirá que lo deje envejecer un poco”. “Debemos aclarar que antiguamente no se barnizaba la pintura recién terminada, sino que pasaba un tiempo, porque hay que recordar que el barniz es un protector de la pintura, sobre todo cuando es muy vieja”, ha explicado el autor del cuadro, quien ha aclarado que, “de momento, debido a su reciente ejecución, no procede barnizarlo”. “Agradecer la presencia del alcalde y de la hermandad en este acto tan significativo que hoy celebramos”, ha expresado.

Cabe recordar que durante la presentación de dicha obra en el Centro del Vino y la Sal, el pasado 21 de diciembre, la comisión y la hermandad también dieron a conocer el amplio y variado programa de actos con el que cuenta este aniversario, una programación que próximamente ofrecerá diversas conferencias y exposiciones, entre otras iniciativas.