“Trabajamos para que Chiclana sea más competitiva”

–¿Qué supone este proyecto para la ciudad de Chiclana?

–Es un proyecto de modernización y avance. De modernización porque el proyecto que hemos planteado abarca distintas disciplinas, apartados y facetas y muy transversal que abarca desde la modernización de la administración, a través de la sede electrónica y la participación ciudadana; o la incorporación de nuevos autobuses que funcionan con biogás o la transformación de la ciudad para hacerla más amable de cara al peatón y en ese sentido van orientadas las actuaciones del centro urbano, especialmente en la zona de la Alameda, para que se convierta en un espacio más cómodo para toda la familia; y para los niños, en especial con la ciudad de los niños, con muchos juegos infantiles y una alameda más arbolada donde en definitiva se le da más prioridad al peatón en todo lo que es el centro urbano. La EDUSI nos ayuda a ir por esos derroteros. Luego también estamos con temas de eficiencia energética y se aborda la sustitución de muchas luminarias del alumbrado público por luces LED, de menor consumo e impacto. En el apartado cultural, tenemos una intervención que está vinculada con una torre mirador en la zona de los yacimientos fenicios en la parte más antigua de Chiclana y con él pretendemos potenciar el casco histórico y avanzar en los temas de patrimonio cultural porque, globalmente, la DUSI propone un modelo de desarrollo sostenible y lo que hacemos es trabajar para transformar un destino tradicionalmente de sol y playa e incorporarle otros elementos que hagan de Chiclana una localidad más competitiva y más preparada para el visitante y para el que vive aquí todo el año.

–Una de las acciones es la conexión del río Iro con el casco histórico.

–Efectivamente. Estamos en un momento muy bonito en Chiclana en el que, a través de la EDUSI y otros programas europeos, tenemos garantizadas unas inversiones muy potentes como nunca las hemos tenido y que nos va a permitir realizar un trabajo de actualización y modernización en la localidad.

–En el proyecto presentado hicieron un trabajo de análisis de los diferentes ámbitos y, entre ellos, el tejido empresarial. Detectaron que más del 80% pertenecía al sector servicios.

–Muchas veces no somos conscientes de que el turismo estacional comienza en el apartado hotelero, que arranca en marzo o abril y termina no en octubre sino ya en noviembre; con lo cual estamos trabajando con un turismo hotelero que funciona durante nueve meses del año y que después siguen trabajando a pleno rendimiento. Esto no es mal asunto si lo comparamos con otros destinos que trabajan sólo seis meses al año como es el caso de Ibiza. Distinto es el turismo vacacional, que ahí sí está más vinculado a los meses de julio y agosto, algo en junio y septiembre, y en los que Chiclana tiene muchas plazas que sí corresponde ir gestionando y es lo que hacemos desde el Ayuntamiento y el Patronato de Turismo de cara a que en temporada baja puedan ser rentabilizadas y convertirse en un complemento ideal para lo que ya tenemos. No podemos olvidar que tenemos un índice muy alto de gasto turístico por día y con un porcentaje de fidelidad muy alto. Afortunadamente tenemos otra economía muy vinculada a los polígonos industriales, que hacen un rol muy importante de acompañamiento a toda la economía de Chiclana. En conjunto, estamos en cifras de actividad económica similares, en algunos momentos por encima, de antes de la pandemia.

–Otro de los temas planteados en ese proyecto era la promoción del turismo enológico.

–En esta línea lo primero que hicimos fue crear un Centro de Interpretación del Vino y la Sal que ha hecho que Chiclana se vaya posicionando cada vez mejor. Tenemos pocas bodegas, pero el vino de Chiclana, incluso dentro del marco Jerez, se va asentando. También estamos haciendo diversas inversiones para potenciar estas rutas del vino como complemento a ese turismo de naturaleza, donde además de la observación de aves, estamos dando protagonismo a ese turismo enológico. Nos parece, de cara a conseguir un mayor fortalecimiento del turismo, trabajar también el turismo náutico, hípico, de golf y deportivo. Y uno de los temas más importantes tiene que ver con ese sector primario y los viticultores. En este sentido estamos recuperando cuatro salinas productivas tradicionales en Chiclana, que no lo hay en el resto de la bahía; o las pesquerías creando la marca Pescado de Estero tradicional o Langostino de Chiclana. La butifarra y el chicharrón también tendrán su propia marca. Y con respecto al puerto pesquero de Sancti Petri, estamos trabajando para que se potencie y que se consolide la pesca del pulpo, que está en peligro, o recuperar la almadraba para consolidar la economía de Chiclana dentro del sector servicios y del sector primario.

–Chiclana tiene un entorno natural muy potente…

–Esta provincia es un milagro de la naturaleza y Chiclana es el quitapesares de la gente de Cádiz. Es el Aranjuez del Sur. A poco que lo mimemos y tomemos conciencia, podemos convertirlo en un sitio con mucha calidad de vida, donde pasear por sus pinares, sus dunas, sus salinas y esteros… Hay tantas cosas que podemos hacer y con una calidad ambiental tan extraordinaria… Eso es Chiclana.

–En el campo de las infraestructuras se planteaban cuatro escenarios diferentes con relación al futuro de las depuradoras.

–Hace años hicimos una propuesta que nos ha dado mayor calidad que era evitar realizar vertidos al litoral de manera que las playas estuviesen libres de vertidos fecales. Ahora estamos esperando a que la Junta de Andalucía, que es el organismo competente, realice un trabajo en cuanto a cuál será el norte que deberá tomar Chiclana en cuanto a las depuradoras. Las opciones presentadas van desde ampliar y mejorar las que tenemos o crear unas nuevas, pero estamos a la espera de ese informe de la Junta de Andalucía, que aún no está listo.

–Respecto al núcleo urbano detectaron cinco zonas con necesidades de transformación social, con un mayor riesgo de pobreza y marginación social. ¿Qué acciones están previstas dentro de EDUSI para estas áreas?

–Son actuaciones vinculadas al programa de vivienda y de reurbanización en algunos casos, de manera que vayamos mejorando la calidad de los espacios. También ha habido intervenciones que se han hecho en conjunto con la Junta de Andalucía de cara a la contratación de un personal que ha estado visitando, reuniéndose y orientando a familias que estaban en situaciones de riesgo para reorientarlas dentro del mercado de trabajo. Son tareas que se han puesto en marcha y que vamos a continuar porque de lo que se trata es de no dejar a nadie atrás y trabajar para una ciudad en la que nadie se sienta excluido.

–La reducción de emisiones o un transporte público más eficiente son otros de los objetivos propuestos en este proyecto que presentaron para los fondos EDUSI. ¿Qué medidas se están tomando en este sentido?

–Tenemos un programa, cofinanciado con fondos europeos, muy importante relacionado los sistemas de control de tráfico con cámaras, nuevos semáforos, medidores de calidad de aire y que dibujará un círculo que definirá esos espacios de bajas emisiones de manera que en caso de que se detecte un caso de contaminación atmosférica, se restrinja la entrada de vehículos. Este año se ha incrementado el uso de transporte público y en un público joven, sobre todo en el trayecto de la Barrosa,que presentaba unos altos índices de accidentes y pretendemos continuar con esta línea.

–De todos los proyectos que se han acometido ya, ¿cuál ha sido el que la sociedad chiclanera estaba esperando que se hiciera?

–La que más ha llamado la atención ha sido la mejora de la carretera del Molino Viejo y la de la playa, porque son vías de mucho tráfico y eran puntos de riesgo por el embotellamiento. Las glorietas también han servido mucho en ese sentido porque el tema del tráfico siempre preocupa.