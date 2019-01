Estrafalarios 'reguetoneros' pero muy chirigoteros

Imposible casar su estilo con el que hasta ahora defendía la formación pero que, “de momento”, ha tocado a su fin. En cierto modo, porque ya apetecía, por “unirnos a la tendencia en la modalidad” y por recurrir también “al sentimiento, que es una sensación muy bonita. Nunca he visto a nadie con las lágrimas saltadas de emoción escuchando nuestra chirigota, así que estamos muy contentos con el resultado”, cuenta el autor mientras observa el cambio de look .

"El requerimiento de Andreíta quedó en nada"

Jesuli Fernández Liaño, uno de los autores de la chirigota sevillana ‘Daddy Cadi’ confirma que el requerimiento que durante el pasado concurso interpuso Andrea Janeiro por el cuplé que le cantaron cuando venían de ‘Una corrida en tu cara’ “ha quedado en nada”. Fernández quita hierro al asunto al considerar que “no hicimos nada más que cantar un cuplé como los miles de cuplés que se cantan en el Falla”. Sin embargo, el suyo, que soltaron el primer día del Concurso provocó polémica en las redes y que varios medios de ámbito nacional se hicieran eco, hasta el punto de que la hija de Belén Esteban solicitó que la chirigota fuera retirada de la competición por la letra.



Una situación que cree que les sobrevino por el hecho de “cantar el primer día. Nos tocó. Ayer mismo hicieron un cuplé a Chiquetete y salió un cuarteto con Franco y no pasó nada”. En este sentido cree que la fiscalización de los contenidos “está más calmada este año por lo que veo” e insiste en que, de todos modos, “nuestra intención no era ofender, pues nuestro estilo es cantar con respeto y con sentido del humor, metiendo caña, pero con sentido del humor”. Reconoce, no obstante, que no les vino mal este foco de atención pues “aprovechamos el tirón y en cierto modo nos dio un empujoncito”.