Visita la ciudad más antigua de Occidente sin salir del autobús turístico de Cádiz

Este sábado, 27 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo y la provincia de Cádiz está volcada en numerosas actividades para conmemorar esta efeméride cuyo lema este 2025 es ‘Turismo y transformación sostenible’.

En el caso de Cádiz, una de las actividades más llamativas para celebrar el Día Mundial del Turismo es conocer la ciudad más antigua de Occidente desde el autobús turístico de City Sightseeing. Una actividad que se llevará a cabo este domingo, 28 de septiembre.

Este recorrido turístico será gratuito, para un máximo de 100 personas. El horario será de 09:00 a 18:00 horas, siendo el punto de encuentro la parada principal junto a plaza de Sevilla. Para disfrutar de esta atractiva actividad tendrás que recoger las invitaciones en el CRT-Centro de Recepción de Turistas (2 por persona).

Cómo disfrutar de este bus turístico

Según informan en la web, podrás recorrer Cádiz en el piso superior de este autobús de dos pisos disfrutando de un recorrido por la ciudad y la costa. A lo largo del recorrido hay diferentes paradas, por lo que, si quieres visitar la Catedral, puedes bajarte junto a ella. Si quieres visitar uno de los monumentos más famosos de la ciudad, la Catedral, puedes bajarte junto a ella.

Para disfrutar de una fantástica vista de Cádiz, bájate en la Torre Tavira y contempla la Cámara Oscura, una de las atracciones más populares de la ciudad. Absorbe la historia de Cádiz en cualquiera de los museos de la ciudad: Museo de Cádiz, Museo de Las Cortes de Cádiz y el Palacio de Congresos.

Disfruta de las vistas desde la comodidad de estos autobuses rojos descapotables mientras aprendes datos interesantes con nuestra audioguía llena de detalles que a veces ni siquiera los lugareños conocen. Pero si en algún momento quieres pasar un rato relajándote en la playa, sólo tienes que bajarte en una de nuestras paradas de playa y dar un paseo por la Playa Sta María, la Playa de la Victoria o la Playa de la Caleta.