Un sábado "de chollos" con estos dos planes en uno: tapea por 4 euros en Conil y visita esta feria de outlet de grandes descuentos

Septiembre es un mes crucial para los bolsillos de todos los españoles, así que si estás en modo ahorro y no quieres hacer planes que impliquen mucho gasto quédate para disfrutar de un sábado “de chollos” en Conil de la Frontera.

Este pueblo costero de Cádiz vivirá un excelente ambiente durante este fin de semana, sobre todo este sábado. Desde las 10:30 hasta las 15:00 horas, la plaza Santa Catalina acogerá la IV Feria Outlet de Conil, organizada por la Asociación de Empresas y Comercios de Conil.

Un total de 15 establecimientos locales participan en ella, exponiendo sus productos de moda y complementos con ofertas y descuentos exclusivos. A estas compras “low cost” se le sumarán talleres y juegos infantiles para los más pequeños en el entorno de esta emblemática plaza de Conil.

Y como sabemos que hacer compras da hambre, qué mejor que disfrutar de la XII edición de la Ruta de la Tapa de Conil descubriendo las tapas participantes de los diferentes bares y restaurantes adheridos a la ruta; entre los que también participan heladerías y cafeterías con sus postres.

El recorrido gastronómico se divide en cinco zonas por colores y, con tu Tapaporte en mano, podrás ir sellando todos los establecimientos que visites y así optar a premios. Quien consiga 15 sellos de diferentes establecimientos recibirá un regalo directo y entrará en el sorteo de un viaje para dos a Tenerife. En cuanto al precio de las tapas, tienen un precio de 4 euros (bebida incluida). Y si este sábado no puedes disfrutar de este plan “low cost”, no te preocupes porque podrás saborear los más de 30 bocados hasta el 12 de octubre.