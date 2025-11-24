Para los que hacen rutas en moto o en bici: disfruta de un buen desayuno o almuerza en esta Venta a pie de carretera a los pies de Vejer

Si por algo se reconoce a Vejer es por su buena gastronomía, sobre todo si tiene que ver con el lomo en manteca. Ahora en otoño es tiempo de descubrir las Ventas de la provincia de Cádiz, así que, si eres de los que hacen rutas en moto o en bici por La Janda, te recomendamos hacer una parada para saborear la gastronomía local.

La Venta La Barca de Vejer está a pie de carretera, una opción ideal para poder disfrutar de un buen desayuno o almuerzo, mientras dejas tu moto o tu bici sin perderla de vista. El establecimiento cuenta con una terraza y salón interior con grandes ventanales, así que no la perderás de vista. Desde al aparcamiento podrás ver Vejer en las alturas.

Este establecimiento es un oasis para quienes necesiten reponer fuerzas, disfrutando del buen comer. Además, esta Venta está situada en la carretera, justo antes del desvío que lleva a Barbate desde la antigua N-340, así que conecta las principales playas de la provincia de Cádiz, como son El Palmar, Los Caños de Meca, Zahara de los Atunes o Barbate.

Exterior de la Venta Barca de Vejer

Grupos de senderistas, ciclistas y moteros recorren estas sinuosas carreteras de La Janda, ahora que no hay tanto tráfico en esta zona de la costa gaditana. El privilegio de recorrer estos magníficos parajes naturales se une con el placer de saborear lo mejor de la gastronomía local.

“Somos especialistas en desayunos, nuestra rebaná campera, nuestra manteca colorá y, por supuesto, nuestro Lomo en Manteca”, detalla Turismo de Vejer. Su cocina se basa en la de las abuelas, los platos típicos de la zona elaborados con productos de kilómetro cero. Una comida ideal para estas fechas otoñales, como los son los guisos (tagarninas, berza, callos…), así como las carnes de cacería. También tienen la opción de la comida casera y bocadillos para que puedas llevártelos a la playa o al sendero y disfrutarlos durante la ruta. Además, disponen de un menú del día entre semana por 10 euros.