Omar Montes desatará la locura con una gran fiesta de Halloween en este beach club de San Fernando

La amplia programación de San Fernando para vivir un Halloween inolvidable parece no ser suficiente. Además de las diversas actividades, decoración terrorífica y ambientación de la ciudad durante estos días, Bahía Sound, el beach club de moda de la Bahía de Cádiz ubicado junto al Centro Comercial Bahía Sur (San Fernando), vivirá su particular fiesta.

Este viernes, 31 de octubre, tendrá lugar ‘Malditxs Halloween Night Fest’, una gran fiesta de Halloween que encabeza Omar Montes. Además del artista, este fiestón contará también con Manu Volcán, Lenna y el rapero Samu Salazar, todos ellos serán los encargados de desatar la locura en una noche única.

“Disfraces, temazos y un ambientazo que te pondrá los pelos de punta” aseguran desde la organización. La apertura de puertas será a las 21:00 horas y la actuación de Omar Montes será a las 23:00 horas. Tras su actuación, a partir de las 00:30 horas, le seguirán Paco Moreno, Lenna, Manu Volcán y Samu Salazar.

Últimas entradas para la gran fiesta

Si todavía no tienes planes para Halloween y quieres vivir una noche inolvidable date prisa para conseguir tu entrada. Las últimas entradas que quedan son del segundo tramo y cuestan 30 euros, aunque también hay en zona VIP por 45 euros y los Palcos Bahía por 280 euros la mesa. Podrás conseguirlas a través de la página oficial del festival.

mientras que las entradas de la zona VIP valen 45 euros. También existe otra opción que son los Palcos Bahía, con un precio de 280 euros por mesa.