Desde una monja maldita a un hombre que atraviesa paredes: las leyendas más escalofriantes que se esconden en el Hospital de Puerto Real

En la provincia de Cádiz hay lugares repletos de leyendas y de misterios, incluso algunos están por descubrir. A unas semanas de vivir una de las noches más escalofriantes y terroríficas del año, como es Halloween, no hay nada mejor que conocer las historias más espeluznantes que nos rodean.

Para ello, Andrés Jiménez, un joven puertorrealeño creador de contenido sobre curiosidades y lugares de interés de Puerto Real, ha compartido con sus 233.700 seguidores de TikTok una de las leyendas más populares del Hospital de Puerto Real.

El Hospital de Puerto Real como lo conocemos hoy en día no siempre fue así. En sus orígenes fue conocido como un sanatorio antituberculoso, donde se controlaba a los pacientes de esta temida enfermedad hasta el siglo XIX. En todos estos años el hospital ha evolucionado, pero entre sus paredes se siguen contando historias y fenómenos inexplicables.

Una monja que deambula por el hospital

El vídeo de Andrés Jiménez, que cuenta con más de 7.000 me gusta y 161.000 reproducciones, ha levantado todo tipo de reacciones; algunos confirmando estas historias. El joven puertorrealeño comienza hablando de “la capellana, la monja que deambula por el hospital”. De esta presencia “se dice que pasea por el antiguo sanatorio e incluso por las habitaciones de los pacientes más terminales” y asegura que “fue una antigua trabajadora del hospital: monja o matrona”.

Recorriendo los pasillos del hospital señala que “a la monja le acompaña le acompaña un hombre que supuestamente atraviesa paredes y que ha sido visto por los vigilantes de seguridad”. Sobre estas presencias paranormales apunta que “ocurren en el lado antiguo del hospital, justo donde estaba el sanatorio de tuberculosis”. Concluye esta historia asegurando que “dicen que a los espíritus no les gustó nada la ampliación y reforma del sanatorio y, por eso, desde entonces, solicitan descanso”.