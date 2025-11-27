Esta hamburguesería de Conil gana fuerza tras conseguir que su hamburguesa sea la mejor de Andalucía 2025
La Mona Conil se alza con el premio de Andalucía en The Golden Ibérica Burger 2025 con su hamburguesa ‘Hulk’
Una nueva hamburguesería de la provincia de Cádiz, en este caso de Conil de la Frontera, está de enhorabuena. Se trata del restaurante La Mona Grill & Show, que ha conseguido el título de Campeón de Andalucía 2025 en el certamen The Golden Ibérica Burger, una de las competiciones más destacadas a nivel nacional.
Desde el restaurante se han mostrado orgullos de anunciar que “la Mona Grill & Show ha sido reconocida como ganadora en nuestra comunidad por nuestro sabor, creatividad y excelencia gastronómica”. Además “representar a Andalucía en este evento tan especial celebrado en Madrid los días 25 y 26 de noviembre ha sido un verdadero honor”.
Así es la ‘Hulk’, la mejor de Andalucía
Hablamos de una hamburguesa con carácter y puro sabor. “En su corazón, una carne de vaca madurada por 48 días, jugosa, intensa y con ese toque umami que solo da el tiempo. Sobre ella, un pulled pork estilo bourbon cocinado a baja temperatura hasta quedar meloso y bañado en una salsa dulce y ahumada con notas de whisky americano”, describen desde la web del certamen.
“El crujido llega con nuestras Baconeras y Gublins, mientras que nuestra salsa bacon supreme aporta una cremosidad con alma de bacon que se funde con la salsa cheddar y el queso Jack Monterey, derretido al punto perfecto que aporta el punto picante y cremoso justo”. Todo ello se sirve en un pan artesanal ligeramente tostado que mantiene la estructura sin robar protagonismo al sabor.
Ingredientes
- Pulled Pork Estilo Bourbon Jugosa carne de cerdo desmenuzada, marinada y cocinada lentamente con salsa bourbon.
- Salsa Bacon Supreme hecha a base de mayonesa cremosa y bacon ahumado.
- Salsa cheddar suave y cremosa elaborada con auténtico queso cheddar, de sabor intenso.
- Queso Jack Monterey. Queso semicurado americano con sabor suave y ligeramente picante, ideal para fundir y realzar cada bocado.
- Gublins aperitivo frito de maíz con sabor a barbacoa, de textura crujiente.
- Baconeras tiras de maíz horneadas con un intenso sabor a bacon ahumado.
