Gran nevada artificial y mucha diversión en El Paseo para dar el pistoletazo de salida a la Navidad

El Paseo se prepara para vivir una de las épocas más especiales del año y lo hace anunciando un evento que marcará el inicio oficial de la temporada navideña en el Centro Comercial de El Puerto de Santa María. Con ganas de compartir momentos memorables con sus visitantes, el espacio comercial ha organizado una jornada mágica para este sábado, 22 de noviembre, una cita que promete reunir a familias, amigos y amantes de la Navidad en un ambiente festivo y lleno de sorpresas.

El festejo navideño comenzará a las 18:30 horas en el parking exterior, donde los asistentes podrán disfrutar de una espectacular nevada artificial. Este inicio, especialmente diseñado para despertar la ilusión de grandes y pequeños, transformará el espacio en un escenario típico de postal navideña. Se prevé que sea una experiencia emocionante y visualmente impactante, ideal para inmortalizarla con fotografías y compartirla con los seres queridos.

Tras este mágico arranque, la fiesta continuará a las 19:00 horas en el interior del centro comercial. Un pasacalle con soldaditos gigantes, animaciones y música recorrerá la galería del centro comercial, llenando El Paseo de color, ritmo y diversión. Los visitantes podrán seguir el desfile, interactuar con los personajes y dejarse llevar por el ambiente festivo que invadirá cada rincón del establecimiento.