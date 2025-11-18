Esta es la curiosa historia del barrio con nombre de una exitosa serie de kung-fu en este pueblo de Cádiz

En Ubrique hay una zona que se le conoce como ‘Liang Shan Po’ que los vecinos de este pueblo gaditano conocen a la perfección. Mucho se habla de él, pero pocos saben de donde viene esta nomenclatura que se repite en algunos municipios de Andalucía y en el resto de España.

Allá por los años 80, algunos barrios españoles fueron denominándose ‘Liang Shan Po’, debido al boom de una conocida serie japonesa. Relamente, ‘Liang Shan Po’ era un pueblo que aparecía en La Frontera Azul (The Water Margin), que se emitía en Televisión Española en el año 1978.

Tal y como indica Sevilla Secreta, “en Liang Shan Po, una aldea venida a menos lejos de las murallas del Imperio, se refugiaban los forajidos que luchaban contra la tiranía del emperador Kao Chiu. Así, barriadas de todas partes del país rebautizaron como símbolo de resistencia y sentido de pertenencia”. Por esta razón, existen zonas alejadas del casco urbano de las ciudades, relativamente nuevas o poco integradas, que reciben el sobrenombre de 'Liang Shan Po'.

Ubrique no es el único municipio que tiene una zona con este nombre. Por ejemplo, en Algeciras el barrio de San Bernabé era llamado así hasta su expansión, pues la lejanía con el casco urbano le valió este apodo. Fuera de tierras gaditanas, las 80 viviendas del barrio marinero de Adra (Almería) también reciben este nombre, así como el barrio de los Pescadores en Estepona (Málaga) y un instituto de El Ejido (Almería).