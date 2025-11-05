Del corazón verde de la Bahía de Cádiz al universo: todas las actividades de la Semana de la Ciencia en Los Toruños

Entre El Puerto de Santa María y Puerto Real discurre el Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida, siendo el corazón verde de la Bahía de Cádiz. Aquí, rodeado entre flora y fauna, se encuentra la Casa de Los Toruños, un espacio donde conocer el parque, los valores naturales y culturales de la zona y disfrutar de numerosas actividades relacionadas con la naturaleza.

En esta ocasión, Los Toruños acogerá, entre los días 7 y 16 de noviembre, la XIII Semana de la Ciencia ‘Compartiendo el universo’, organizada por el Grupo Astronómico Portuense (GAP), coincidiendo con su 25 aniversario, y el Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio (Codice). Este evento cuenta con la colaboración de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, como administración que gestiona el espacio público donde se desarrollará la mayor parte del programa.

Estas jornadas relacionadas con la ciencia comenzarán este viernes, 7 de noviembre, a las 19:30 horas. Será Juan Antonio Fernández Ruiz-Henestrosa, director de Codice y presidente de GAP, quien presentará al conferenciante que abrirá este encuentro Astronómico, el físico y divulgador de la Agrupación Astronómica Astromares, Manuel Jiménez Cepero, con la conferencia 'La cultura y la ciencia'. En este mismo acto se entregarán diplomas a la promoción del turismo científico a HYLA formación Ambiental y Proyectos Socioeducativos S.L.; a la formación y educación científica al IES Santo Domingo de El Puerto de Santa María y a la divulgación científica en las telecomunicaciones a Onda Cero Radio.

A continuación, se presentará el sello de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) emitido con motivo del 25 aniversario del GAP, a lo que seguirá la apertura de la exposición 'Taller de especies exóticas invasoras y exposición de ilustraciones naturalistas y científicas de especies marinas de la Península Ibérica' por el investigador del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICMAN-CSIC), Enrique González Ortegón y los ilustradores del CSIC Víctor Acosta y Ángela Rodríguez. La muestra se ha organizado con motivo del 70 aniversario de ICMAN-CSIC y supone una aportación a las jornadas por parte de la entidad. La exposición la forman 30 ilustraciones y permanecerá abierta hasta el 30 de abril de 2026.

La sesión del viernes finalizará con una conferencia, a las 20:30 horas, sobre 'La geometría del pecado: lectura de una iluminación medieval', a cargo del doctor en Astrofísica, investigador y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía y del CSIC, Emilio Javier Alfaro.

Programación para el resto de días

SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE

Entre las 10:00 y 13:30 horas habrá una visita a los relojes de sol en Sanlúcar, guiados por Isabel Suárez, de la Asociación Astronómica jerezana Magallanes y por Juan Antonio Fernández Ruiz-Henestrosa.

A las 19:00 horas en la Casa de los Toruños. Conferencia ' ¿Cómo empezó todo? El origen del Universo contado de forma inclusiva' del doctor en Astrofísica y Cosmología y miembro del proyecto de divulgación inclusiva 'Astroaccesible', Enrique Pérez Montero.

del doctor en Astrofísica y Cosmología y miembro del proyecto de divulgación inclusiva 'Astroaccesible', Enrique Pérez Montero. A las 20:00 horas le sucederá la doctora en Astrofísica, investigadora con Instituto de Astrofísica de Andalucía, M.ª Camern Sánchez Gil, con la charla 'Cartografiando la Vía Láctea con kriging: una radiografía de la estructura vertical del disco'.

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

A las 19:00 horas. Conferencia 'Quebrando los límites del universo con el telescopio espacial James Webb ', por la matemática, máster de Geodesia y Geofísica, del Observatorio Nacional de Río de Janeiro (Brasil) e Instituto Andaluz de Astronomía, Yolanda Jiménez Teja.

', por la matemática, máster de Geodesia y Geofísica, del Observatorio Nacional de Río de Janeiro (Brasil) e Instituto Andaluz de Astronomía, Yolanda Jiménez Teja. A las 19:45 horas. Charla sobre 'Visitantes Interestelares' del astrofísico del Observatorio Nacional de Río de Janeiro (Brasil) y del Instituto Andaluz de Astronomía, Álvaro Álvarez Candal.

del astrofísico del Observatorio Nacional de Río de Janeiro (Brasil) y del Instituto Andaluz de Astronomía, Álvaro Álvarez Candal. A las 20:30 horas. '¿Cómo nos protegen las agencias espaciales de los asteroides? En el caso de 2024 YR4', a cargo del ingeniero aeronáutico, de la Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea.

SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE

Visita al Monasterio de la Cartuja

A las 19:00 horas en la Casa de Los Toruños. Conferencias 'Observatorio Caha. El cielo de Europa', por el doctor en Astrofísica y director del Observatorio de Calar Alto, Jesús Aceituno Castro y 'Pioneros del Cosmos', a cargo del ingeniero, astrofísico y divulgador, Antonio Pérez Verde.

DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE

El programa concluirá el domingo tras la experiencia 'Ciencia para todos', una iniciativa dirigida a toda la familia, con la que podrán participar en talleres, experimentos, actividades, manualidades, juegos, exposiciones, charlas y observación solar. La entrada será libre y gratuita y el horario, de 11:00 a 14:00 horas.