Este concurso fotográfico saca el lado más bello de este yacimiento romano de la sierra de Cádiz: estas son las fotografías ganadoras

Una de las ciudades romanas más relevantes de Andalucía se encuentra en Ubrique y es el yacimiento arqueológico de Ocuri. Se encuentra en la cima del Salto de la Mora, un cerro calizo situado a un kilómetro del casco urbano de Ubrique. Los restos que se encuentran en este yacimiento corresponden a la época romana y, entre los intereses están la necrópolis, el mausoleo, la muralla ciclópea, el foro y las termas romanas.

Este histórico enclave es un de los yacimientos más importantes de la sierra de Cádiz. No solo por la riqueza histórica del patrimonio que se conserva, sino también por el enclave natural en el que se encuentra. Por ello, este lugar ha sido el protagonista del X Concurso Fotográfico ‘Ciudad Romana de Ocuri’, convocado por la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique.

Una de las fotografías premiadas en el concurso / Ayuntamiento de Ubrique

Tras el fallo del concurso se ha dado a conocer a los ganadores: el primer premio de 250 euros y diploma han ido para Montserrat Hernández Rodero (Huércal, Almería), el segundo premio de 150 euros y diploma para Lucía María Dorado García (Ubrique) y el tercer premio de 100 euros y diploma para la también ubriqueña Noelia Casillas García.

Junto a estas fotografías premiadas, fueron seleccionadas para el calendario 2026 de la Ciudad Romana de Ocuri las fotografías presentadas por Anabel Cordón Román, José Manuel Grimaldi Cepero, Manuel García Molero, Juan Antonio Bueno Dominguez, José García Pérez, Ana María Fernández Rosa y Eduardo Fernández Sedeño.

Una de las fotografías premiadas en el concurso / Ayuntamiento de Ubrique

El jurado encargado de realizar el fallo de este concurso fotográfico, que contó con la presencia de la concejala de Cultura, Patricia Caro Carrasco, estuvo formado por Inmaculada Ríos Rodriguez, Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, profesora de Pintura y pintora; Juan Fracisco Barea Torres, Licenciado en Pedagogía por la UNED y profesor de Educación Primaria; y Natalia Garcia Olmedo, diseñadora gráfica, artista y reciente ganadora del concurso Serranías Vivas.