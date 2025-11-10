La cafetería de Cádiz que está entre las mejores de España te enseña a preparar el mejor café en casa

Si alguna vez soñaste con dominar el arte del espresso, la textura de la leche o la magia del latte, apunta este taller para aprender a preparar café como un auténtico barista desde casa. Los amantes del café podrán aprender de la mano del experto en café, Isaac Cueva, gerente de Sensa Café, una cafetería de Cádiz que está entre las mejores de España.

Esta cafetería gaditana, situada en la calle San Francisco de Cádiz, fue la ganadora de la segunda edición The Best Coffee Shops 2025, siendo seleccionada como una de las mejores de España. Un certamen a la altura de las estrellas Michelin del café donde se valoró la calidad del servicio, el café, el nivel de los baristas, el ambiente y el confort del local, así como las especialidades en torno al café.

Ahora, esta pasión por el café se la quieren transmitir al público con el taller degustación Home Barista donde se dominará los conceptos básicos para preparar el mejor café en tu propia casa. Este taller será el próximo viernes, 21 de noviembre, a las 16:30 horas, en la Escuela de Hostelería de San Fernando La Academia.

Este taller, abierto a todos los públicos, tiene como objetivo acercar el arte del barismo a los hogares, enseñando las técnicas y secretos que convierten una simple taza en una experiencia sensorial. Durante la jornada, los asistentes descubrirán cómo elegir y reconocer un buen grano, dominar los conceptos básicos de la extracción y preparar una taza de café de calidad profesional utilizando tus propios equipos domésticos.

Las plazas son limitadas y la actividad tiene un coste de 30 euros. Será una experiencia completa y diferente, donde aprenderás el arte del café de la mano de Isaac Cueva y sorprenderte con una degustación única.