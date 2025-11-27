Esta bodega a pie de carretera y a unos minutos de Vejer contará con un Mercado de Productos de La Janda

Imagen de archivo de una de las ediciones del Mercado de Productos de La Janda y Litoral

Este fin de semana tendrás una nueva cita con los sabores de la gastronomía gaditana. Del 28 al 30 de noviembre, se celebrará la tercera edición del Mercado de Productos de La Janda y Litoral, en Bodegas Gallardo, situado la Carretera de Vejer – Barbate S/N (La Barca).

Durante estos tres días podrás disfrutar de lo mejor de esta tierra, pues la bodega reunirá un encuentro entre productores artesanos, vinos de Jerez, buena música y un excelente ambiente en este lugar privilegiado. También podrás degustar algunas tapas solidarias, elaboradas por las Ventas y restaurantes de la zona.

Entre los expositores que participarán en este mercado se encuentran: Panadería Victoria, Carnicería Paco Melero, Charcutería Juanma, Piñones La Breña, Mieles Las Bravías, Cooperativa Agrícola San Patricio, Huevos Camperos de Benalup, Conil Gin, Catering Pera, Galilup, Huertas de Medina Sidonia (Distintivo de Calidad) y Bodegas Gallardo.

Viernes 28 de noviembre

11:00 horas. Apertura del Mercado

12:00 horas. Encuentro de profesionales de hostelería, comercio y turismo.

13:00 horas. Tapa solidaria con la colaboración de Venta Pinto, Restaurante El Muro y el alumnado de cocina del IES Torre del Tajo.

14:30 horas. Música en directo, saxo a cargo de Javi Valle.

15:30 horas. Elaboración de dulces navideños a cargo de las asociaciones benéficas.

18:00 horas. Clausura del Mercado

Sábado 29 de noviembre

11:00 horas. Apertura del Mercado

13:00 horas. Tapa solidaria con la colaboración de David Julián del restaurante La Levantá de Zahara de los Atunes y Mica del restaurante Tragaluz de Conil.

15:30 horas. Zambomba en directo del grupo de Barbate 'Esencia a Navidad'. Elaboración de dulces navideños a cargo de las asociaciones benéficas.

. Elaboración de dulces navideños a cargo de las asociaciones benéficas. 18:00 horas. Clausura del Mercado.

Domingo 30 de noviembre