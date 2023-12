Zambombas en Chiclana: una ruta para disfrutar de los villancicos flamencos

Si hay algo que no puede faltar en Navidad son las zambombas. A pesar de que comenzaran hace un mes, los villancicos flamencos viven su recta final de cara a despedir el año de la mejor manera. Los amantes de la Navidad tratan de no perder la oportunidad de disfrutar de las zambombas, más aún las que tienen lugar días antes de Nochebuena. Así que si todavía no has tenido la oportunidad de asistir a alguna te recomendamos la ruta de zambombas que tendrá lugar en Chiclana este fin de semana.

Más allá de las zambombas de Jerez, el resto de los municipios gaditanos se vuelcan con esta tradicional festividad, como es el caso de Chiclana. Este fin de semana la localidad chiclanera vivirá uno de sus días grandes para disfrutar del mejor ambiente en el centro. Pero no solo durante el sábado, desde este viernes a las 20:30 horas podrás disfrutar del mejor ambiente en la plaza Mayor con la actuación de Las Mónicas.

Este sábado 23 de diciembre podrás disfrutar de la Ruta de Zambombas en diferentes ubicaciones del centro de Chiclana y con diferentes artistas. En la tarde del sábado, a partir de las 17:30 horas, el público podrá disfrutar de las zambombas que se desarrollarán en la plaza de Andalucía. También habrá zambombas en la calle La Vega esquina con calle Corredera a las 18:30 horas, en la plaza de Jesús Nazareno a las 19:30 horas y en la plaza Mayor a las 21:00 horas.

Será en este último punto de la ruta de zambombas donde se reúnan todos los artistas para deleitar al público con la música flamenca. Además, en horario de mañana de 11:00 a 14:00 horas, en la misma jornada del sábado, habrá una actividad llamada ‘Camino fenicio a Belén’, que se desarrollará entre la plaza Mayor y la calle Ánimas. Con esta actividad el público podrá disfrutar de la ambientación de una ciudad fenicia y también degustar productos típicos de la Navidad.