Ya hay día y hora para el regreso de Sobrino al estadio del Cádiz CF

LaLiga ha dado a conocer las fechas y horarios de los once partidos que forman parte de la 15ª jornada, en pleno desarrollo de la primera vuelta y con el Cádiz CF metido de lleno en la pelea por el objetivo de quedar lo más arriba posible en la clasificación.

El capítulo número 15 se reparte en cuatro entregas entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre y al conjunto amarillo le tocar volver a su feudo una semana después de la visita al terreno del Almería.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano regresa al estadio Nuevo Mirandilla para enfrentarse a la Cultura y Deportiva Leonesa el domingo 23 de noviembre a partir de las 16:15 horas (cuatro y cuarto de la tarde). El encuentro será ofrecido en directo por televisión a través de LaLuga Hypermotion TV y plataformas asociadas.

El Cádiz CF se mide a un recién ascendido que cuenta en sus filas con Rubén Sobrino, que fue despedido por el club gaditano el pasado 31 de agosto cuando tenía una campaña más de contrato. Al día siguiente, el 1 de septiembre, el atacante de 33 años firmó hasta el 30 de junio de 2026 por el cuadro leonés, con el que acumula siete partidos (seis como titular) y un gol.

Si Sobrino está disponible, será su regreso a la que fue su casa durante cuatro temporadas y media en Primera y después en Segunda. Durante su etapa como cadista, participó en 160 partidos oficiales y marcó 13 goles.

Después de una decena de episodios, la Cultural Leonesa ocupa la 17ª posición con 11 puntos. El Cádiz CF reside en la tercera con 18.

Próximo calendario liguero del Cádiz CF

J11 Granada - Cádiz CF: sábado 25 de octubre (18:30)

J12 Andorra - Cádiz CF: domingo 2 de noviembre (14:00)

J13 Cádiz CF - Valladolid: domingo 9 de noviembre (21:00)

J14 Almería - Cádiz CF: domingo 16 de noviembre (16:15)

J15 Cádiz CF - Cultural Leonesa: domingo 23 de noviembre (16:15)