"Hemos visto que no vale con ser el menos goleado"

Otro análisis de parte de un ex cadista de cuna. Un Javier Muiños que pasó hace algunos años por la cantera cadista hasta alcanzar el primer equipo. El que fuera delantero habla precisamente de la demarcación que tuvo en su etapa como profesional.

Aún con el mal sabor de boca por no jugar la fase de ascenso, Muiños piensa que "el día del Tenerife se complicó todo y miro más ese partido que el de Granada". "La campaña no es mala pero los diez o últimos once partidos el equipo no estuvo a la altura", añadiendo que "desconozco la causa; no sé si un tema físico, de rotaciones... es difícil saber el motivo". "Se perdió la competitividad y el equipo no fue el de la primera vuelta. El equipo dejó de ser lo que era una vez que logró la permanencia".

Con el mercado de fichajes en marcha, el ex jugador gaditano tiene claro que la línea de ataque debe centrar buena parte del esfuerzo. "Arriba hay que retocar mucho porque no se estuvo a la altura. Fue el año con más delanteros pero por una cosa u otra no ha funcionado y eso lo ha notado el equipo. Hemos visto que no vale con ser el equipo menos goleado". Muiños desea que "se acierte con los fichajes porque la próxima temporada se presenta más difícil que la que ya ha acabado".

El día que el Cádiz B se juega el ascenso a Segunda B, este ex canterano ensalza lo que ya ha hecho el filial. "Felicitar al Cádiz B porque todo esto es histórico. Estuve en ese equipo y nunca se logró llegar tan lejos como ahora. Felicito a Mere y a todos los jugadores", al tiempo que aprovecha para tirar de la oreja a los responsables de tanta ausencia de canteranos en el primer equipo. "No es fácil hacer un equipo campeón en Tercera y faltan jugadores de la casa en la primera plantilla. Un campeón de Tercera tiene nivel para que haya jugadores en el equipo profesional en Segunda A. En esto hay que ser críticos porque al primer equipo le falta ese cadismo que aportan los canteranos", finaliza Muiños.