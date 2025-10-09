Víctor Aznar, la revelación del Cádiz CF: "Es normal que hubiera dudas sobre mí"

Víctor Aznar es una de las caras más agradables de la presente temporada. La lesión de David Gil y la apuesta decidida de Gaizka Garitano por el canterano, se traduce en que la portería del Cádiz CF la defiende un desconocido hasta hace poco.

El cancerbero de origen brasileño disfruta el momento desde la calma, con los pies en el suelo y saboreando un escenario impensable para él cuando hasta hace poco defendía la portería del segundo equipo de la entidad.

El temor por empezar la Liga con un portero joven e inexperto. "Es normal que hubiera dudas sobre mí. Soy un niño de 22 años que no tenía experiencia en el fútbol profesional. Ni yo me imaginaba este inicio de temporada. Las cosas están saliendo bien y con los minutos jugados estoy cogiendo más confianza", explicaba en Radio Marca.

El canterano del Cádiz CF destaca un aspecto clave en su nivel entre palos. "Creo que en el vestuario hay muy buen ambiente, da gusto estar ahí. Son todos muy amigos y en los partidos se nota que todo el mundo da todo uno por el otro, y eso es lo que está haciendo que estemos ahí arriba".

Una carrera desde niño que le llevó de extremo a portero. "Empecé como extremo izquierdo con 9 años, pero un día con 12 años me pusieron de portero y me acabó gustando. A partir de ahí siempre como portero".

Víctor Aznar desvela un aspecto que le une aún más al Cádiz CF y a la provincia. "Mi bisabuela es de La Línea, tengo raíces gaditanas. Después de estar en Brasil y tres años en Italia, llegué a Cádiz", recuerda como parte de su trayectoria.

El actual portero titular del Cádiz CF aprovechó para agradecer el respaldo durante este tiempo, dejando dos nombres en un lugar muy especial. "Debo a mucha gente estar donde estoy, pero mucho a Ledesma y David Gil, porque me ayudaron y me trataron como uno más", finalizaba el hispano-brasileño.