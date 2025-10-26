Venta y precio de las entradas visitantes para el Andorra - Cádiz CF

Aficionados del Cádiz en el Nuevo Los Cármenes el pasado sábado.

Sin perder de vista el encuentro de la primera eliminatoria de la Copa del Rey contra el UCAM Murcia (martes 28 de octubre en la vieja Condomina), el Cádiz CF pone el foco también en la visita al campo del Andorra de la 12ª jornada de LaLiga Hypermotion programada para las dos de la tarde del próximo domingo 2 de noviembre.

Desde la entidad cadista detallan las fechas, los horarios y los puntos de venta de entradas habilitados para los socios del equipo amarillo para el partido ante el Andorra.

Fechas y horarios de venta

Lunes, martes y miércoles: de 9:30 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h

Jueves: de 9:30 a 11:30 h

El precio de cada entrada es de 25 euros.

Puntos de venta

De forma presencial: en las oficinas de Atención al Socio

Por teléfono: llamando al número 956 000 011.

Desde el club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla destacan que la venta es exclusiva para socios y que las entradas son personales e intransferibles.