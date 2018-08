Una venta en diferido

El culebrón del verano cadista, la posible salida de Álvaro García, experimentó ayer una sorprendente vuelta de tuerca que puede interpretarse, según quién la analice, como una jugada maestra por parte de los rectores de la entidad gaditana o como una operación de lo más extraña e incluso de consecuencias impredecibles.

El club anunció a primera hora de la tarde de ayer que había alcanzado un acuerdo con el Huesca para el traspaso del futbolista, un acuerdo, eso sí, que en nada se parece a lo que suele ser habitual en estos casos. En concreto, el Cádiz ha pactado vender al equipo aragonés el 50% de los derechos económicos del jugador a cambio de tres millones de euros, más otro más en diferentes conceptos variables. Y todo ello al margen de que el extremo zurdo llegue a un entendimiento con los azulgranas en relación a las condiciones contractuales para su incorporación efectiva.

Si el extremo rechaza irse, seguirá en Cádiz pero el contrato entre clubes no se alterará

De este modo, la situación respecto a Álvaro García queda de tal manera que el horizonte que se abre presenta un abanico de tres opciones. Opción A: Llega a un acuerdo con el Huesca y se marcha, en cuyo caso el Cádiz ingresa los tres millones fijos, aparte de uno en variables, y mantiene la mitad de sus derechos de cara a cualquier futura venta. Opción B: No llega a un acuerdo con el Huesca y se queda, en cuyo caso el Cádiz también ingresa los tres millones fijos, aparte de uno en variables, y el Huesca mantiene la mitad de sus derechos de cara a una futura venta. Y opción C: Ya suceda lo primero (opción A) o lo segundo (opción B), otro club decide pagar la cláusula de rescisión del utrerano (ocho millones de euros), cantidad que se repartirían al 50% el Cádiz y el Huesca, aunque de manera oficial el dinero llegaría inicialmente a las arcas de las oficinas del Ramón de Carranza.

Por si todo lo expuesto no elevara la operación a rareza extrema, aún hay más. Además de los tres millones fijos y uno en variables, el Cádiz y el Huesca han firmado cláusulas que suponen en la práctica que para la temporada 2019/20 el club aragonés puede hacerse con otro 25% de los derechos económicos del futbolista a cambio de otro millón de euros. Y para la campaña 2020/21, con el 25% definitivo para ostentar ya el 100% a cambio de un último millón de euros. No obstante, este 25% lo podría comprar el Huesca sólo con el consentimiento expreso del Cádiz, que se reserva así la posibilidad de conservar una cuarta parte de la propiedad de Álvaro García.

Cabe recordar que el acuerdo alcanzado ayer entre los clubes, conversaciones que ha llevado a cabo personalmente el presidente cadista, Manuel Vizcaíno, se produce después de que la propia entidad oscense ya presentara hace algunas fechas una oferta formal por el sevillano, una oferta que ascendía a 6 millones de euros y que no llegó a buen puerto porque el jugador no alcanzó un entendimiento respecto a sus condiciones.

Más allá del supuesto interés de la Liga china, una suculenta propuesta que según apuntan desde Carranza nunca estuvo encima de la mesa sino que la hizo llegar el representante de Alvarito, lo cierto es que en los últimos días había trascendido igualmente que el Rayo Vallecano quería cerrar el fichaje, por sólo 2,5 millones según ha podido saber Diario de Cádiz.

Además, a primera hora de ayer también se confirmó la oferta del Udinese por tres millones, en este caso obviamente, al igual que en la rayista, por hacerse con el 100% de los derechos del jugador. Sin embargo, la tentativa italiana puede que se tratara de una primera toma de contacto firme, algo que se verá en los próximos días ya que no se puede descartar que incluso se planteen abonar la cláusula de rescisión.

Independientemente de lo que ocurra, lo único completamente seguro es que el Cádiz ya ha vendido la mitad de los derechos de Álvaro García y por ello va a ingresar tres millones de euros de manera inmediata, aparte del millón en variables que no cobrará por ahora.

Como no podía ser de otro modo, Vizcaíno se mostraba satisfecho por una operación que desatasca la situación en la que se encontraban los jugadores fichados este curso, que no podían ser inscritos porque para superar el límite salarial había que demostrarle a la LFP más ingresos, dinero contante y sonante que el presidente reconoce que el club habría obtenido, si no hubiese quedado más remedio, recurriendo a una ampliación de capital por valor de cuatro millones. Dicha ampliación, no obstante, no es una opción enterrada a pesar de todo.