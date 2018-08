El utrerano trabaja con normalidad

El Cádiz completó el entrenamiento del martes en la Ciudad Deportiva de El Rosal con todos los futbolistas a disposición de Álvaro Cervera, incluido Álvaro García, que trabajó como uno más con el resto de sus compañeros después de conocerse el lunes que el club traspasó el 50 por ciento de los derecho económicos del jugador al Huesca por tres millones de euros, aunque el extremo no quiere ir a jugar al conjunto aragonés.

La incógnita es si el utrerano jugará el próximo viernes en el estreno liguero del Cádiz frente al Almería. El entrenador dijo hace unos días, después de la participación del equipo amarillo en el Trofeo Carranza, que va al futbolista preparado en el plano físico. El jugador trabajó ayer con absoluta normalidad y si tanto el técnico como él coinciden en sus consideraciones el extremo podría estar disponible para el esperado comienzo del campeonato.

Álvaro García es a día de hoy un futbolista más de la plantilla cadista. Es querido dentro del vestuario y si no hay novedades sobre su futuro hasta el día y la hora del encuentro -viernes a las ocho de la tarde-, no sería extraño que ocupara la banda izquierda en el once inicial o un sitio en el banquillo. Si está preparado es un hombre importante.