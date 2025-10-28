UCAM Murcia-Cádiz CF, en directo

La Copa del Rey llega al calendario del Cádiz CF este martes, 28 de octubre (19:30 horas), con una primera eliminatoria que le empareja al UCAM Murcia, un clásico que hace algunas temporadas estuvo en Segunda División, en la desaparecida Segunda B, en Primera Federación y actualmente en Segunda Federación (grupo 4). El equipo de Gaizka Garitano pretende recuperar sensaciones en una competición que se le da especialmente mal en las últimas campaña. El partido no será televisado, pero se puede seguir su desarrollo a través de la narración online de Diario de Cádiz.