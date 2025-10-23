UCAM Murcia - Cádiz CF: la Copa del Rey ya tiene televisión asignada

El Cádiz CF conoció hace un par de semanas que el UCAM Murcia será su rival en la primera eliminatoria de la Copa del Rey en un partido que se resolverá a partido único en la vieja Condomina el martes 28 de octubre Quedaba u qyeda por saber si el encuentro será ofrecido en directo por televisión.

La duda puede quedar resuelta en cualquier momento antes la proximidad del evento. Ya se ha dado paso más a la espera de la definición del calendario televisión de la primera ronda. La Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), a través de su Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales, ha otorgado a la Corporación de Radio Televisión Española (RTVE) los derechos de emisión y explotación audiovisual de hasta 116 partidos de la Copa del Rey MAPFRE en exclusiva, "obteniendo un incremento del 15% del valor de los derechos licitados".

Así lo indicó este LaLiga en un comunicado oficial. Bajo el procedimiento de solicitud de ofertas para comercializar los contenidos, LaLiga adjudicó a RTVE el Lote 1, Opción A. Y en dicho lote, la emisión y la explotación audiovisual incumbía a canales de pago o en abierto, para esos como máximo 116 partidos en directo y en exclusiva.

"Siguiendo lo dispuesto en el Real Decreto 5/2015, y a petición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga asumió la encomienda de comercialización de los derechos audiovisuales de la Copa de SM el Rey, a excepción de la final", recordó el ente liguero en su nota de prensa.

"En cumplimiento de dicha encomienda, LaLiga puso en marcha el procedimiento de solicitud de ofertas, cuyo plazo de presentación finalizó hoy. Las propuestas recibidas han sido analizadas por el Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales, resultando adjudicataria la Corporación de RTVE para el citado lote", subrayó el comunicado.

"En cuanto a los lotes restantes, se comercializan en régimen de no exclusividad el Lote 4 (partidos de la fase previa) y los Lotes 2, 3 y 5 (resúmenes de partidos) y el Lote 6 (horeca)", añadió la misma nota.

"Esta adjudicación refuerza el compromiso de las instituciones que conforman el fútbol español por impulsar la proyección y el valor de nuestras competiciones", señaló LaLiga en su texto de prensa.

Por último, esa nota agregó que "el trabajo conjunto" realizado entre la RFEF y LaLiga "demuestra que la colaboración y la visión compartida son el camino para seguir haciendo más grande, competitivo y atractivo nuestro deporte, dentro y fuera de nuestras fronteras".