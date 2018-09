De todo menos turismo

El Cádiz Club de Fútbol inaugura hoy el agotador maratón de tres desplazamientos consecutivos en poco más de diez días -Baleares, Canarias el día 12 y Albacete el 17- con una visita al Mallorca -a partir de las nueve de la noche, ofrecida en directo por televisión y en abierto a través del canal Gol-, un recién ascendido que ha celebrado su regreso a la categoría de plata con un notable arranque de temporada que le sitúa en el tercer peldaño de la clasificación con seis puntos, uno más que un conjunto gaditano que comparece en Son Moix ubicado en el noveno lugar antes del desarrollo de la cuarta jornada de LaLiga 1|2|3. Las diferencias todavía son muy estrechas a la espera de que se vayan definiendo las posiciones con el paso de las semanas. El Cádiz se ha dejado cuatro puntos en el camino y no le conviene perder más para evitar un nuevo retroceso en la tabla.

Los bermellones vuelven a su feudo después de haber perdido su primer partido del curso el pasado fin de semana (1-0 en el campo del Alcorcón) y los amarillos se presentan en Palma tras el doloroso empate (1-1) en el Carranza frente al Real Oviedo cuando tenían la victoria en el bolsillo -gol de los asturianos en el minuto 94-. Dos puntos perdidos a última hora que ahora pretenden compensar con una alegría en territorio insular. Se trata de hacer fuera lo que no pudieron realizar en casa. Como todas las salidas en Segunda División A, es una misión difícil pero no imposible.

El Mallorca parece como no hubiese militado en Segunda B la pasada temporada. Es un adversario que concede poco a su oponente. De hecho, sólo ha recibido un tanto en 270 minutos. Uno y otro comparten la consistencia defensiva que si prolonga un día más propiciarán un duelo con escasez de goles si es alguno es capaz de perforar la portería contraria. Se avecina un choque condicionado por las precauciones defensivas, con tendencia al cerocerismo.

El equipo entrenado por Álvaro Cervera, que aún no conoce la derrota en el recién estrenado ejercicio liguero, encara el encuentro después de una semana marcada sin duda por una pésima noticia: la grave lesión del extremo izquierdo Juan Hernández. El extremo cedido por el Celta de Vigo no podrá demostrar sus cualidades con el escudo cadista pegado a su pecho debido a una grave lesión -rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno de la rodilla izquierda, de obligado paso por el quirófano- que le hará perderse toda la temporada. Apenas ha tenido tiempo de ayudar a un Cádiz que ahora se plantea si fichar un sustituto para el costado izquierdo o incluso completar la defensa con un cuarto central, como ha llegado a sugerir Cervera. El dinero no debería ser un problema para acometer un fichaje más. Cuestión aparte es el ambiente algo enrarecido que se detecta en las declaraciones. El presidente insiste en que hay injerencias externas sin dar nombres y el entrenador no oculta su extrañeza porque el club no haya empleado el dinero obtenido por el traspaso de Álvaro García en potenciar la plantilla.

Mientras en los despachos del club estudian qué paso se puede dar para reforzar la plantilla, el equipo pisa hoy el césped del recinto mallorquín dispuesto a mantener su condición de invicto con alguna modificación en la alineación aunque con la base del bloque que ha empezado la campaña 2018/19. Las rotaciones, que las habrá a lo largo de las tres salidas seguidas en una semana y media, las aplicará el técnico en profundidad el próximo miércoles en otra isla, Tenerife, en el duelo de la Copa del Rey. Nadie pone en cuestión que la absoluta prioridad es la Liga.

En el campeonato doméstico, mientras el equipo funcione, los cambios se limitarán a ligeros retoques siempre en busca del beneficio colectivo. El desafío de los amarillos es obtener un buen resultado lejos de su terreno. Para conseguir los tres puntos no le queda otra que ofrecer sobre la cancha su versión más solvente, la que sacó a relucir con cuentagotas en Soria que fue suficiente para arañar una igualada a uno frente al Numancia pese a jugar con un futbolista menos -expulsión de Kecojevic- durante más de media hora.

Cervera avisó el pasado de jueves de la necesidad de mejorar como visitante para disponer de más opciones de éxito. No se mordió la lengua y afirmó sin rodeos que "fuera de casa no somos buenos" y que "nos faltan muchísimas cosas". El margen de mejora es muy amplio. Habló de su equipo debe ser más fuerte y rápido y además alabó las virtudes de un rival que será peligroso delante de su afición.

Para plantar cara a un Mallorca que se crece en su estadio, el preparador cadista desplegará un once parecido al de hace seis días. Alberto Cifuentes es fijo en la portería. La novedad en la defensa es la presencia de David Carmona en el lateral derecho, con Matos en el lado izquierdo y la incógnita de quiénes serán los dos centrales elegidos entre los tres disponibles, todos considerados titulares: Servando, Kecojevic y Marcos Mauro. Nada hace pensar en cambios en una media compuesta en principio por José Mari y Álex Fernández -han iniciado los tres partidos anteriores-, flanqueados en las bandas por Salvi y Manu Vallejo. El sanluqueño no ha empezado la temporada en su mejor forma y no es descartable sea Salvador Agra el que comience en la derecha, como en la jornada inaugural. Ager Aketxe apunta una vez más a la zona de tres cuartos de ataque y Mario Barco es el principal candidato a ocupar el puesto más adelantado. Ha formado parte de la alineación ante el Almería, el Numancia y el Oviedo.