"Los triunfos del Cádiz son míos"

La próxima semana se cumplen seis meses del despido de Juan Carlos Cordero como director deportivo del Cádiz CF en una decisión adoptada por el presidente, Manuel Vizcaíno, que el afectado sigue si entender, aunque no guarda rencor y asegura que reclama los tres años de contrato que tenía con el club con la mano tendida para tratar de buscar un acuerdo. Cordero defiende su gestión, que cifra en más de 12 millones de euros en ingresos para el club, y aplaude la incorporación de Machís con quien a su juicio el Cádiz opta al ascenso directo. Y habla además Cordero del cambio de modelo en la gestión deportiva del club, que considera que ahora recae principalmente en Vizcaíno, al contrario que durante su etapa.

-¿Con qué perspectiva ve ahora su despido como director deportivo del Cádiz por parte de Manuel Vizcaíno?

-Después de ese tiempo se ven las cosas con la cabeza más fría. Hizo mucho daño a nivel profesional y también familiar. Estábamos ya entrados en septiembre y tras el despido regresamos a Murcia y mis hijos estuvieron 15 días sin ir colegio hasta que encontramos un centro escolar. A día de hoy sigo sin saber por qué fui despedido, estaba cumpliendo los objetivos e hice un trabajo muy bueno según lo dicho por el propio presidente, que siempre habla bien de mí. Es un tema personal suyo que nadie ha entendido en el mundo del fútbol. Me echó un día después de haber estado juntos en Mallorca.

-Pero en el club había un clima de tensión por el conflicto conocido entre Vizcaíno y Pina. ¿La mejor solución era su salida?

-Siempre le dije al presidente que en el momento que él no estuviese a gusto nos sentáramos a hablar como profesionales. Yo entendía que había un problema entre dos partes pero yo me dedicaba a mi trabajo. Por mi parte no había ninguna tensión. Mi trabajo era reconocido por todo el mundo en el club y también fuera del club. Estaba feliz con la labor que estaba haciendo, pero él tomó una decisión de modo unilateral.

-¿Le guarda rencor a Vizcaíno?

-No le tengo rencor ni a él ni a nadie del club. Al Cádiz le deseo todo lo mejor. Le deseo el ascenso. De hecho, el Cádiz sigue recogiendo frutos de los jugadores que traje y que han generado ingresos millonarios.

-¿Saludaría al presidente si se lo encontrase?

-Sí lo haría porque ante todo soy respetuoso y educado, pero no le diría nada. Espero que la Justicia me dé la razón. Mi mano siempre está tendida al club en busca de un acuerdo, siempre me he presentado a los actos de conciliación y no ha habido respuesta por parte del Cádiz, por lo que hay que esperar a que actúe la Justicia. Pero insisto en que mi mano sigue tendida.

-¿Y qué es lo que reclama Cordero al Cádiz?

-Reclamo los tres años de contrato que tenía. El presidente me despidió sin más, sin pagarme nada. El Cádiz me renovó tres años y pido lo que considero que entra dentro de lo lógico.-Pero el que le renovó fue Pina y Vizcaíno no aprobó ese contrato, ¿no?-A mi me renovó el Cádiz, igual que por entonces también renovó a José Mari, Álvaro García, Salvi y Álvaro Cervera. Yo era un empleado más al que se le renovó su contrato. Los problemas entre ellos -Pina y Vizcaíno- no me afectan. Ese contrato recogía cosas como una cláusula de rescisión que me obligaba a pagar entre dos y cuatro millones de euros si yo decidía marcharme.

-¿Se fue con la sensación de no haber podido desarrollar el proyecto que empezó en el Cádiz?

-Soy una persona de club, de estar muchos años, como los siete que estuve en el Granada. Renové con el Cádiz para ayudar al crecimiento del club. Cuando el equipo ascendió hubo que reestructurar la plantilla con escasos recursos económicos y hoy hay una plantilla que cuenta con activos que son del club. Había que seguir trabajando en esa dirección para seguir creciendo. Tener activos, vender y crecer. El próximo jugador que se podría traspasar es Marcos Mauro. Podría ser una operación importante para el club y también para el jugador.

-¿Qué fue lo mejor y lo peor de su estancia en el Cádiz?

-Lo más amargo en lo deportivo fue quedarnos fuera de la fase de ascenso en la última jornada tras perder en Granada, aunque en realidad se nos escapó una semana antes en el partido contra el Tenerife con aquel gol de Malbasic en la prolongación. Lo tuvimos cerca y se nos fue. Fuera de lo deportivo lo peor fue el despido y tener que comunicar a mi familia la noticia, no entendía los motivos. Había un sentimiento cadista y de Cádiz más allá de lo profesional. Lloramos mucho antes de irnos.

Lo mejor, entre muchas cosas buenas, fue ver la personalidad de los jugadores que traje. Y conocer la forma de trabajar de Cervera. Aprendí mucho de él, de cómo prepara los partidos, de su rigor táctico y la forma de competir del equipo.

-¿Qué jugador fue el que más deseó traer pero fue imposible?

-Intenté traer a Machís el primer año tras el ascenso pero era muy difícil. Hablé con él y su agente, pero se fue al Leganés en Primera. En su día lo fiché para el Granada. Él quería venir al Cádiz pero no pudo ser. Ahora sí llega al Cádiz porque el club tiene mucho dinero. Para pagar 600.000 euros por cinco meses hay que tener mucho dinero. Es un fichaje -cesión en este caso- más económico que deportivo. Hay que felicitar al club porque ha conseguido traerlo. Ahora hay un dinero que antes no había. Machís es el Cristiano Ronaldo de Segunda División. Es un acierto total su llegada. Puede ascender al equipo a Primera.

-¿Cuál es la operación de la que se siente más orgulloso de su paso por el Cádiz?

-Hubo varias importantes. El primer año era el más complicado y traje a Álvaro García y Aridane a coste cero para pasar a ser propiedad del club. Durante este tiempo he creado activos en el club que han generado ingresos y han permitido crecer. Álvaro fue vendido por 4,5 millones; Aridane por 1,5 millones que pueden ser dos; Lucas Bijker llegó gratis y salió por 250.000 euros; Aitor ha sido traspasado al Sporting por un millón; y Manu Vallejo, al que subí al primer equipo, ha sido vendido por 5,5 millones. En total, 12 millones largos en ventas generados a través de mi gestión deportiva. Si se venden activos hay que seguir apostando por gente joven.

-¿Cómo valora el trabajo que está realizando Óscar Arias?

-No me gusta opinar desde fuera sobre un compañero. Tratará de hacerlo lo mejor posible. Ojalá le vaya bien. Las valoraciones hay que hacerlas a final de temporada. Sí hay una diferencia y es que el año pasado sólo había 150.000 euros para afrontar el mercado de invierno y esta temporada el club dispuso de 1,5 millones para moverse en enero. Lo ideal sería continuar apostando por gente que sea propiedad del club, ahora quizás haya muchos cedidos.

-¿Cree que el club ha acertado en el mercado de invierno?

-Después del mercado se puede decir que el Cádiz va a por el ascenso, ha sido el club de Segunda con más dinero en enero. Es un claro candidato al ascenso sin ser su obligación. La plantilla que había ya luchaba en los puestos altos y ahora con el impulso económico y deportivo puede incluso pelear por el ascenso directo, sobre todo con Machís. Aunque el equipo no tenga el control, él marca diferencias.

En cualquier caso, aunque haya algún jugador como Machís, si el Cádiz es compacto en Segunda es por jugadores como Alberto Cifuentes, Marcos Mauro, José Mari, Álex Fernández... son jugadores que hacen equipo y eso más importante que la capacitación individual. No sería bueno que se perdiera esa filosofía de bloque compacto.

-¿Se siente parte de lo que está haciendo el equipo?

-A día de hoy la mayoría de los jugadores llegaron con mi gestión. Los triunfos del Cádiz son los míos.

-¿Le ha sorprendido el rendimiento de Manu Vallejo?

-Sí, sobre todo porque ha sido todo muy rápido. Aposté por él en verano y lo renové. Confiaba en lo que podía dar. Tiene potencia, gol, arma muy rápido la pierna. Con la venta de Álvaro García encontró un hueco en el equipo y Cervera le dio la oportunidad que él aprovechó.

-¿Quién fue el que decidió que Manu Vallejo subía al primer equipo, Cervera o usted?

-La decisión fue mía porque me correspondía a mi como director deportivo, igual que a Cervera le corresponde hacer la alineación. Yo decidí que Manu subía al primer equipo con el visto bueno del entrenador. Los temas deportivos los decidía entonces el director deportivo, cosa que ahora ha cambiado en el Cádiz.

-¿Qué ha cambiado?

-Ahora el máximo responsable deportivo es el presidente y el resto son colaboradores. El modelo ha cambiado después de mi marcha. El modelo actual no es ni mejor ni peor, sino distinto. Antes decidía el director deportivo y ahora decide el presidente.

-¿Acierta el Cádiz con el traspaso de Manu Vallejo?

-Se trataba de una oferta importante por un futbolista que hace unos meses jugaba en el filial. Es una cantidad importante la que el club obtiene por el traspaso, el más caro de Segunda a día de hoy. Ha servido para quitar deuda. El jugador subió al primer equipo bajo mi gestión. Mi opinión es que el club debe invertir para tener jugadores de su propiedad, tener activos y poder crecer. Y es importante invertir en la remodelación de El Rosal, hay dos campos de césped artificial en los que juegan equipos de la cantera que están en malas condiciones. Hay que poner los cimientos para que los jugadores de la cantera puedan crecer como futbolistas.

-Usted también confeccionó la plantilla del Cádiz B de la actual temporada. ¿Hay jugadores con mimbres para el primer equipo?

-Sí los hay. Están Sergio, Saturday, Seth está creciendo, Jordi Tur, Javi Navarro, Peter, también Moi aunque no se sabe si de central o lateral. Son jugadores importantes a los que les hice contratos por tres años. En verano subieron Manu Vallejo y David Gil. Lo ideal es que suba algún o algunos jugadores cada año.

-¿Por dónde pasa el futuro de Juan Carlos Cordero?

-Ahora estoy viendo mucho fútbol, estoy viajando para ver partidos de Primera, Segunda y Segunda B y también en el extranjero. Ahora tengo tiempo en el día a día que antes no tenía. Estoy a la espera de algún proyecto. He recibido varias llamadas y me he sentado con algún club. Quiero seguir haciendo mi trabajo de director deportivo.

-¿Cuando habla de alguna posibilidad de proyecto sería con Quique Pina?

-Quique Pina tiene el Cádiz, pero está con problemas en el club. Yo sigo con mi vida barajando opciones. Busco un proyecto porque tengo que seguir trabajando.

-¿Cree en la inocencia de Pina?

-Sí. Él ya lo ha dicho. La presunción de inocencia la tiene, es un derecho, y espero que todo salga bien.

-Usted también aparece en el marco de la Operación Libero. ¿Cuál es su situación?

-La Justicia lleva su camino. Ahora toca estar a la espera. Está en manos de mis abogados. Tengo confianza en la Justicia y estoy tranquilo.

-¿Cree que Pina volverá algún día al Cádiz?

-Creo que Pina puede volver porque apostó por el club en los malos momentos. Su único pensamiento es recuperar su parte. No lo veo en otro sitio que no sea el Cádiz.

-¿Cuál es la solución al conflicto entre Vizcaíno y Pina?

-Cuando me fui dije que lo mejor era un acuerdo, una solución para ellos y el Cádiz. Ahora es muy difícil porque hay muchas demandas, hay gente que ha caído en la batalla.