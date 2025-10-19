Tres jugadores del Burgos con pasado en el Cádiz CF

La pasada temporada, dos jugadores que entonces militaban en el Cádiz CF tenían pasado en el Burgos. Una campaña después, ya no queda ninguno tras la salida de José Antonio Caro a la Unión Deportiva Las Palmas y de José Joaquín Matos al Ceuta.

Ahora es en el cuadro burgalés, rival del Cádiz CF el lunes 20 de octubre, donde hay hasta tres futbolistas con pasado en el conjunto amarillo. El más destacado es Fer Niño (25 años), principal referencia ofensiva con tres goles. El delantero formó parte de la cantera cadista en las categorías infantil y cadete antes de marcharse al juvenil del Villarreal. Debutó en Primera División con el equipo castellonense y también jugó en la máxima categoría cuando estuvo cedido en el Mallorca. Regresó al Villarreal y en julio de 2023 se unió al Burgos, en el que recorre su tercer curso.

Sergio González (28 años) fue una apuesta de Álvaro Cervera en el Cádiz CF hasta el punto de ejercer un rol importante en la recta final del ejercicio 2019-20, el del recordado ascenso a Primera División hace ya cinco años. Formado en las categorías inferiores del conjunto gaditano, el central/medio no continuó tras el salto a la élite y las siguientes cinco temporadas formó parte del Tenerife hasta el reciente descenso a Primera Federación que propició su salida y posterior fichaje por el Burgos.

Otro ex del Cádiz CF que también pertenece al Burgos es Iván Chapela (26 años), aunque en su caso podrá entrar en la convocatoria al encontrarse lesionado. El extremo chiclanero empezó en el Sancti Petri y después pasó por la cantera del Valencia y el Málaga antes de enrolarse en el filial del Cádiz CF. Cervera le dio la oportunidad en el primer equipo y en Primera División pero al no terminar de tener de hueco en la plantilla se marchó al Unionistas de Salamanca (Primera Federación), donde tomó impulso antes de hacerse con un sitio en Segunda en las filas del Eldense. Tres cursos en el cuadro alicantino y cambio de aires tras del descenso para recalar en el Burgos.