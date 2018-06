El trabajo se multiplica en el centro del campo

El Cádiz sigue manos a la obra para dar forma a la plantilla de la próxima temporada, que sigue pendiente de los movimientos en cuanto a salida y llegada de jugadores. Uno de los objetivos pasa por atar a un futbolista que le pueda competir el puesto a Jon Ander Garrido, que ha sido una de las carencias en la segunda vuelta cada vez que el vasco no ha podido jugar. En enero llegó Fausto Tienza para cubrir esa necesidad, pero la realidad es que el ex del Osasuna no convenció a Álvaro Cervera y está llamado a decir adiós a pesar de que le resta otro año de contrato. Todo ello esperando que Álex Fernández no dé la sorpresa cambiando de destino después de la excelente primera campaña que ha brindado de amarillo.

Garrido se ha convertido en un futbolista clave en el actual Cádiz, que por su forma de jugar tiene en este centrocampista al eje de todo el trabajo. El ex de la cantera del Athletic Club de Bilbao se perdió algunos partidos en la segunda mitad de la competición y el equipo lo acusó de forma notable. La dirección deportiva cadista, que dirige Juan Carlos Cordero, sabe que necesita encontrar un hombre de esas características para que la carga de minutos de Garrido no sea tan elevada como viene sucediendo en las dos últimas temporadas.

La pretemporada arrancará con José Mari como uno más tras superar la grave lesión que sufrió en la primera vuelta en el campo del Zaragoza, lo que será también un alivio para Cervera a la hora de disponer de los futbolistas que a él más le agradan para la medular. El roteño y Garrido parten, a priori, como los principales candidatos a ser titulares en el doble pivote el próximo curso, siempre que el técnico tome la decisión de que Álex Fernández adelante su posición.

La maquinaria de los despachos va tomando velocidad en la medida que se acerca el inicio de la pretemporada, previsto para el 9 de julio. Garrido se ha convertido definitivamente en el único hombre con la capacidad de sacrificio y de acaparar mayor dimensión del campo en la medida que requiere el entrenador. Por ello Cordero busca un jugador que pueda estar ahí, peleando con el vasco para un cometido de tanto desgaste.

El problema es que mientras se rastrea el mercado para encontrar algo tan específico como desea Cervera, la entidad gaditana sigue atenta a los movimientos alrededor de Álex Fernández. La disposición para que el jugador continúe es excelente, pero también lo es la destacada campaña que ha tenido en su estreno como cadista. Ese rendimiento, que ha convencido a todos, provoca ahora que llamen a su puerta. Equipos españoles y extranjeros ven en el ex madridista una buena pieza para sus proyectos, por lo que el trabajo se multiplica en una demarcación en la que se busca un futbolista con el deseo de que no sean dos por una hipotética salida de Álex Fernández.

Los números de Garrido y de Álex Fernández en la presente campaña ponen de manifiesto el papel determinante de ambos dentro del equipo. Garrido ha disputado 41 encuentros (37 como titular) entre Liga y Copa del Rey, mientras que Álex alcanzó la participación en 42 duelos (también 37 saliendo desde el inicio) en ambas competiciones.

A pesar de no alcanzar al final una plaza para disputar la fase de ascenso a Primera, la campaña del Cádiz y de muchos de sus jugadores no han pasado desapercibida para un mercado de fichajes que se empieza a mover con los ojos pendientes de lo que se pueda negociar en el Ramón de Carranza, donde ya llevan cierta ventaja en este asunto Álvaro García y Salvi.