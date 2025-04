Un tostón que al Cádiz CF no le sirve de nada

La 33ª jornada ha sido muy adversa para el Cádiz CF, tanto que hablar de opciones de ascenso es algo más que un sueño porque los números empiezan a reflejar esa imposibilidad. Antes de la celebración de esta jornada, el equipo amarillo estaba a siete puntos de la última plaza de play-off, pero con los resultados en mano esa zona noble se ha ido a los nueve puntos. Y queda un encuentro menos.

El Cádiz CF no se sintió cómodo contra el Eibar y cuando superó ese bloqueo, un lanzamiento de falta de Javier Ontiveros al poste fue el principal aroma de gol. El resto de acercamientos llevaron poco peligro por falta de frescura en el último pase y cero capacidad de definición. Aunque es cierto que resulta repetitivo, Gaizka Garitano advirtió en la segunda ventana de incorporaciones que el conjunto que tiene a su cargo necesitaba otros argumentos en materia ofensiva, sobre todo en los extremos.

La reacción del Cádiz CF desde la zona de descenso ha sido destacadísima porque la tendencia con Paco López era la peor posible. Pero cuando el equipo ha ido tratando de escalar en busca de las cotas más altas de la clasificación, se ve que las 'herramientas' que tiene no dan para más. Y esa es la consecuencia que deja el empate contra el cuadro eibarrés (0-0), que el equipo amarillo puede haber alcanzado su techo en la competición.

A pesar de que restan nueve jornadas (Deportivo, Burgos, Córdoba, Racing de Ferrol y Oviedo como visitante, así como Elche, Sporting de Gijón, Almería y Huesca como local), son pocas las esperanzas para que el Cádiz CF tenga opciones reales de pelear el ascenso; es más, muy posiblemente las últimas tres o cuatro jornadas sean un poco suplicio para el equipo y su afición al no haber nada en juego.

La cita contra el Eibar fue fea, un partido del que se pueden sacar pocas conclusiones salvo la portería a cero por un buen trabajo defensivo ante un enemigo que tampoco puso los tanques pegados a David Gil. El poquito de miedo a perder y de poder quedar medio bien con la suma de un punto, sobre todo los eibarreses, hizo que a pesar de la carga de arietes de Garitano en el césped en la segunda parte, quedó de manifiesto que de futbolistas como Carlos Fernández, Roger Martí o el 'desconectado' Brian Ocampo se puede esperar poco lo que resta de curso.

Lo viene repitiendo el entrenador del Cádiz CF y el lunes la prueba fue clara: los cambios no son revulsivos ni mejoran lo que hay en el rectángulo de juego, con el consiguiente problema de no existir un fondo de armario que dé ese equilibrio a una plantilla desequilibrada desde el minuto 1 de la pasada pretemporada. Las cosas se hicieron muy mal desde el principio y la casi segura 'condena' de no llegar a la pelea por el ascenso no puede quedar solapada con la permanencia. Seguir en Segunda es una tranquilidad, no una alegría.

Garitano movió el once respecto al que fracasó en Tenerife (2-1), si bien la apuesta no dio el resultado esperado. Melendo se vio condicionado por la leña que repartió el Eibar y en el segundo periodo parecía que no estaba en el césped. Y en un partido tan trabado no hubo circulación por parte de Alcaraz ni desborde de Sobrino en una de las bandas. El jugador diferencia, Ontiveros, dejó todo en un poste porque del resto, poca cosa. Y la batalla en ataque de Chris Ramos no es suficiente porque él y sus compañeros de ataque necesitan vivir del gol.

Nueve jornadas, nueve encuentros, pero esto es lo que hay. Ahora aguarda un Deportivo con los mismos puntos pero mejor diferencia de goles, que viene de Primera Federación y tiene muy encarrilado el objetivo de la permanencia. Es la primera cita para recuperar sensaciones y la senda victoriosa, una forma de sacar de la monotonía a una masa social que está desencantada.