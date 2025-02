El Tenerife lanza un aviso al Cádiz CF

El Tenerife se impuso (3-1) al Albacete el partido que clausuró la 25ª jornada de LaLiga Hypermotio y dio un pequeño paso en su carrera a la desesperada por salir del pozo. Ocupa plaza de descenso con 19 puntos, a ocho de la permanencia que marca el Burgos con 27 en la 118ª posición.

El conjunto chicharrero toma un poco de aire en el vestuario anuncian que van a seguir pelenado al máximo en busca de la salvación. Un aviso al resto de rivales que también luchan por evitar el amargo trago del descenso, entre ellos el Cádiz CF, que aún no se ha librado del todo de ese lastre aunque los amarillos disponen de 12 puntos de renta sobre los inquilinos del Heliodoro Rodríguez López.

Enric Gallego, autor del segundo gol del CD Tenerife en la victoria de este domingo ante el Albacete Balompié (3-1), envió un mensaje al resto de rivales en la lucha por la permanencia en LaLiga Hypermotion: "Que nos den por muertos, y nosotros iremos a lo nuestro", afirmó.

El delantero centro catalán aseguró en conferencia de prensa que con la llegada de Álvaro Cervera al banquillo, el equipo blanquiazul tiene ahora "una idea clara" de juego, y el triunfo ante el cuadro manchego es un "pasito" en el camino hacia una posible salvación.

"Es una victoria merecida, por lo que veníamos haciendo, y que necesitábamos. Estoy muy feliz por el equipo, por el desgaste que ha hecho durante todo el partido", explicó el veterano ariete barcelonés.

Gallego será baja para el partido del próximo domingo en Elche por acumulación de tarjetas, después de ser amonestado por discutirle al árbitro la expulsión de Waldo Rubio.

"Le estaba diciendo que mirase bien la jugada porque me acerqué al VAR y vi que Waldo recoge la pierna, pero le ponen la imagen parada, y le dije que podía ser amarilla. Le he hablado con educación y respeto, y luego me lo ha reconocido. Creo que no ha estado acertado conmigo", explicó.