Temporada 2008-09: lo que sucedió en el Cádiz CF - Ceuta

Ya se sabe que en Cádiz llueve poco, pero cuando lo hace con cierta maldad las consecuencias son importantes. Que se lo digan a los protagonistas del Cádiz CF-Ceuta de la temporada 2008-09, en la octava jornada de Liga en el grupo IV de la desaparecida Segunda División B. Esos protagonistas del Cádiz CF-Ceuta (jugadores, entrenadores, árbitros, dirigentes, aficionados...) fueron testigos de una jornada pasada por agua hasta límites insospechados.

Desde el viernes 10 de octubre, cuando aún no había llegado con tanta fuerza la era de la información meteorológica aunque se manejaban los ya conocidos partes del tiempo, las previsiones no auguraban nada bueno de cara al domingo y existía el temor de que fuera imposible no solo jugar, sino acceder a los aledaños del viejo Carranza.

Las previsiones más pesimistas alertaban el viernes de la posibilidad de que peligrara el día y la hora fijados para el Cádiz CF-Ceuta. Ocurrió lo peor en materia de temporal de viento y lluvia, y el encuentro fue finalmente aplazado a primera hora de la tarde de aquel 12 de octubre. El aspecto del estadio Ramón de Carranza, con los bajos de Tribuna totalmente inundados, y el cierre del enlace marítimo entre Ceuta y Algeciras provocaron que ambos clubes tomaran la decisión de retrasar el duelo 24 horas, contando con el visto bueno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Por lo tanto, uno de los grandes partidos de la octava jornada se disputó el lunes 13 de octubre a las cinco y media de la tarde.

Una madrugada infernal en la capital gaditana y prácticamente en todos los puntos de la geografía provincial desembocó en un absoluto caos con las primeras luces del día, del que tampoco se salvó el fútbol. La espectacular tormenta que descargó en Cádiz durante la noche dejó como un gran lago los aledaños del Carranza, de manera más especial todo el frontal que ocupaba la antigua Tribuna. Aunque el campo gaditano estaba acostumbrado a vivir bajo el agua cuando el cielo descargaba una importante cantidad de lluvia en poco tiempo, en esta ocasión se puede decir que se batió el récord. De hecho, un veterano electricista que acudió al estadio a revisar el cuadro eléctrico aseguraba que era la mayor inundación que había sufrido el recinto.

Aspecto del interior de la grada con empleados limpiando y achicando agua. / JULIO GONZÁLEZ

Y sucedió así porque asomarse al interior de la Tribuna daba pavor. Entre la oscuridad de todo el bajo del graderío, el ilógico y penetrante ruido del agua buscando canales de entrada y salida para hacer estragos en todas las dependencias y la sensación de estar en la bodega de un barco a la deriva con todo tipo de objetos flotando sobre el agua, el personal del club que se acercó al estadio no daba crédito a lo que veían sus ojos. Además, era la segunda inundación en apenas dos semanas. En aquellos años, en el pozo de la Segunda B y bajo agua.

El parte de daños del Cádiz CF resultó mayor en aquella ocasión porque la inundación entró en dependencias que otras veces apenas se veían afectadas. Espectacular las taquillas con el agua casi alcanzando la altura de las ventanillas en las que atendían a los aficionados. La oficina principal se llevó de nuevo la peor parte, pero el otro ala de la sede del club -donde se encontraban los despachos- no se libró en aquella ocasión. Tal fue la altura que alcanzó el agua que algunos objetos y documentos situados precavidamente a más de un metro de altura acabaron flotando a sus anchas. El césped, por contra, aguantó bien.