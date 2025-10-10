El técnico del Huesca da la clave para poder vencer al Cádiz CF

El entrenador de la SD Huesca, Sergi Guilló, aseguró el viernes 10 de octubre que su equipo llega al partido de este domingo frente al Cádiz CF en el estadio Nuevo Mirandilla en un buen momento y merecen estar en puestos de play-off porque se lo han ganado en el campo. Ocupa la sexta posición.

"Llegamos en un buen momento y confío que vamos a hacer un gran partido. Si quitamos los partidos de Ceuta y Coruña, que prefiero olvidarme ya de ellos, hemos competido bien contra los demás equipos. Cuando estamos bien con el balón lo hacemos bien y además no tenemos que dejarles jugar a ellos", explicó Sergi Guilló en su comparecencia previa al partido frente a los gaditanos de la novena jornada de LaLiga Hypermotion.

El entrenador ilicitano afirmó que es ambicioso y quiere un Huesca todavía mejor. "Falta mucho para ver al Huesca que quiero que sea. Nos está costando más que lo yo quisiera, pero estamos donde nos merecemos, pero yo querría que se asimilara todo antes, aunque no es sencillo y aunque a veces pueda haber ruido por el juego o los resultados, porque se suele ser resultadista, no nos tienen que afectar los comentarios".

Sobre el Cádiz CF destacó sobre todo su poder ofensivo. "El estilo del juego de los dos es parecido. No encaja muchos goles y delante tiene buenos jugadores que son determinantes y tienen un gran juego ofensivo con jugadores como Suso, Ontiveros y Brian Ocampo".

Para Guilló, la clave para sacar adelante el partido ante el Cádiz CF estará en las ayudas y "saber dónde y cómo presionar, y saber también donde creemos que podemos hincar el diente. Cuando no tengamos el balón se trata de no dejarles jugar bien", concluyó el técnico.