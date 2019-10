La tarea pendiente del Cádiz CF como visitante

Una de las claves de que el Cádiz CF mande con autoridad en el torneo de la regularidad radica en su demostrada capacidad para fabricar goles. Acumula una veintena en 13 encuentros, una cuenta que no había alcanzado en ese mismo tramo de las tres temporadas anteriores, desde su regreso a Segunda A.

El problema emerge cuando el líder deja de ver puerta fuera de casa. Las únicas dos derrotas que suma de momento tienen en común que se produjeron lejos del estadio Carranza y el equipo no logró dar con la fórmula adecuada para perforar la portería del adversario. Un contundente 3-0 en el campo del Alcorcón y el reciente 1-0 en Albacete.

Cierto es que no fue igual un varapalo que otro. En Santo Domingo nunca llegó a tener verdaderas opciones de puntuar a partir del 1-0 y en el Carlos Belmonte sufrió el duro golpe en el periodo de prolongación.

No hay término medio como foráneo. O alegría, que son muchas, o tristeza, que las hay aunque en menor grado. De momento no hay empates. Cuando el Cádiz CF acierta en el remate gana sus duelos a domicilio. Cuando no lo hace, conjuga el verbo perder. O marca dos goles, como en todas sus victorias (frente al Mirandés, Racing de Santander, Almería, Real Zaragoza y Málaga), o se queda a cero y vuelve de vacío.

La dificultad aumenta de nivel porque los amarillos no terminan de echar el candado a su meta cuando les toca ejercer de viajantes. Así lo reflejan los números.

De sus siete salidas completadas hasta la fecha, recibió al menos un tanto en seis de ellas. Sólo en la histórica La Romareda consiguió mantener el arco intacto. Un tanto en contra obliga a responde en el lado opuesto, una misión que no es nada sencilla en las visitas.

Una de las tareas pendientes de los gaditanos es bloquear la puerta fuera de casa, un factor que adquiere mayor relevancia esos días en los que escasean los argumentos en tareas ofensivas, como sucedió en el choque contra el cuadro manchego.

El juego del Cádiz CF está basado en la defensa como punto de partida para poder aspirar al triunfo. La consistencia es su mayor cualidad mientras no se vea por debajo en el marcador. Cuando eso sucede, llegan los problemas.

Pese a la cruel derrota cosechada el pasado viernes en el terreno del conjunto albaceteño, el equipo de Álvaro Cervera continúa siendo el mejor visitante del campeonato de Liga con 15 puntos en su casillero que son fundamentales para residir con holgura en el liderato.