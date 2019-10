Un súper récord de hace medio siglo, al alcance del Cádiz CF 2019/20

Una vez que el Cádiz 2019/20 se convirtió la pasada jornada en el de mejor trayectoria de la historia del club amarillo en Segunda División, superando los números en los 12 primeros encuentros ligueros de una campaña 1939/40 con la que hasta entonces existía una igualdad total, es complicado hallar nuevos retos consistentes en récords particulares a superar en el inmediato futuro.

La fabulosa racha del conjunto entrenado por Álvaro Cervera desde que arrancó el presente ejercicio, que ha deparado una cosecha más que envidiable de 10 victorias, un empate y una derrota, es algo prácticamente sin precedente alguno desde que se produjo el debut en categoría nacional allá por 1935 en el último curso anterior a la Guerra Civil, aún bajo la denominación de Mirandilla.

La palabra prácticamente adquiere mucho sentido en este caso pues en realidad queda un listón por rebasar por parte de un conjunto que está rompiendo todos tipo de registros gracias a un temporadón que será inolvidable durante décadas y décadas. En concreto se trata de lo acaecido en la campaña 1969/70, última vivida en Tercera División. Recién descendido de Segunda, la escuadra entrenada por León Lasa arrasó en su grupo y posteriormente regresó a las primeras de cambio a la categoría de plata al imponerse en la eliminatoria de ascenso al Racing de Santander.

Aquel Cádiz acumuló en las 12 jornadas iniciales nada menos que 10 triunfos y dos tablas, que con la conversión en tres puntos de las victorias supondrían 32 puntos, uno más que los actuales. En la 13ª jornada volvió a vencer pero en la 14ª sumó su tercer empate, lo que lo colocó con un balance 11-3-0 (36 puntos ficticios). El Cádiz actual, ahora con 10-1-1 en sus casilleros, está en condiciones de superar pronto esos impresionantes números. Lo lograría ganando hoy en Albacete y también la siguiente jornada al Sporting en el Ramón de Carranza. Así se pondría con 12-1-1 y 37 puntos en su zurrón.

Los 14 primeros marcadores del curso 1969/70 fueron estos: At. Ceuta (0-1), Puerto Malagueño (2-0), San Fernando (0-2), Rota (4-0), Jerez Industrial (0-0) en Domecq, Sevilla At. (1-0), Balona (1-1) en La Línea, At. Marbella (2-0), Recreativo de Huelva (0-1), África Ceutí (2-0), Alcalá (0-3), Melilla (1-0), Racing Portuense (2-0) y Xerez Deportivo (0-0) en Domecq.