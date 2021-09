La situación del Cádiz CF en la tabla tras perder en Vallecas

El Cádiz CF no dio la talla en su visita a Vallecas en el partido correspondiente a la séptima jornada de Liga disputado el domingo 26 de septiembre. El conjunto amarillo fue muy inferior al Rayo, un rival directo en la pelea por la permanencia en Primera División ante que el perdió 3-1.

Un mal resultado que frena el avance de un Cádiz CF irregular que parece condenado a sufrir esta campaña mucho más que la anterior. El sistema defensivo en el que basa su juego no carbura (salvo contra el Barcelona) y es uno de los equipos más goleados del campeonato con 11 tantos en contra.

Mientras el cuadro madrileño pone la directa en su trayecto hacia la salvación, el Cádiz CF no acaba de dar un paso al frente que le dé algo de tranquilidad. El Rayo se instala en la zona alta de la clasificación con 13 puntos en sólo siete capítulos. Muestra buenas hechuras y muy mal lo tiene que hacer para no quedarse en Primera. La sensaciones del Cádiz CF, en cambio, no son demasiados buenas a día de hoy.

Y muy bien lo tiene que hacer el conjunto amarillo para renovar la la continuidad en la élite. Las cuentas no son demasiado buenas a estas alturas de la temporada. De 21 puntos, el conjunto gaditano ha dejado escapar 15 y sólo suma seis con un recorrido de una victoria (sobre el Celta en Vigo, tres empates (ante Levante, Betis y Barcelona) y otras tantas derrotas (frente a Osasuna, Real Sociedad y Rayo Vallecano).

La escuadra de Álvaro Cervera mantiene la 14ª posición con media docena de puntos. Sigue tres por encima de la zona de descenso a la espera del duelo entre el Celta y el Granada el lunes 27 cierra la séptima jornada. El equipo nazarí abre los puestos que conducen al abismo (el 18º) con tres puntos, los mismos que acredita el Deportivo Alavés (19º).

Un empate o triunfo del Granada dejaría al Cádiz CF a sólo dos puntos del descenso. Por detrás de los amarillos están el Elche, 15º con los mismos puntos y e idéntico balance de goles en contra (-4); el Celta (16º) y el Levante (18º), ambos con cuatro puntos.