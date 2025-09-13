Sergio Ortuño: "Cuando ganas sufriendo, sabe mejor"
El centrocampista cadista se muestra "contento" por su aportación en su primera titularidad de la temporada
Suso y Víctor Aznar dan la victoria al Cádiz CF (1-0)
El centrocampista del Cádiz CF Sergio Ortuño se ha mostrado en sala de prensa "doblemente contento" por su primera titularidad como futbolista amarillo y por la victoria por 1-0 ante el Eibar. "La verdad es que estoy muy contento. Primero, por el equipo porque ha sido un partido muy complicado y hemos conseguido una victoria muy importante. En lo personal, he tenido la suerte de que el míster ha querido contar conmigo los 90 minutos. Es una victoria que reconforta, por lo que me voy doblemente contento para casa", ha manifestado el jugador cadista.
Sobre su situación en la plantilla, en la que había tenido un papel secundario tras ser muy importante en el Eldense, Ortuño ha reconocido que "esta semana he llevado todo con naturalidad. Venía de un contexto en Elda en el que siempre había sido importante y nunca había estado en la situación de tener menos minutos, por lo que te tienes que adaptar, hacer autocrítica y ver lo que pide el míster y lo que necesita el equipo. Cuando no empecé de titular en la Liga, para mí mismo fue un toque de atención, para mirarme el ombligo y ver qué podía hacer mejor".
Con todo, respecto a su primera titularidad como cadista, Ortuño ha indicado que "estoy muy contento y agradecido porque al final el trabajo se ha visto recompensado. Espero que mi aportación haya sido del agrado del míster y de todo el mundo". "Soy una persona que me gusta hablar dentro del campo. Hablo el doble que fuera y hoy me ha tocado la oportunidad de ayudar a los compañeros cuando tengo y cuando no tengo el balón", ha añadido.
Uno de los motivos que le da más valor a la victoria ante el Eibar es que se ha salvado en el descuento con dos actuaciones providenciales de Víctor Aznar y la defensa amarilla. Ortuño ha comentado que "en esta categoría hay muy pocos partidos que se ganan cómodamente. Nosotros somos un equipo que para ganar tenemos que sufrir y aprovechar los buenos momentos, como en el inicio de la segunda mitad". "Soy de los que piensa que cuando ganas sufriendo, sabe mejor", ha rematado.
También te puede interesar
Lo último