Cádiz CF - Rayo Vallecano: Sergio González subraya el valor de jugar en casa

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, ofreció el viernes 24 de febrero la rueda de prensa previa al encuentro ante el Rayo Vallecano que se disputa el sábado en el estadio Nuevo Mirandilla.

"Tenemos que reafirmarnos en el camino que estamos siguiendo. La Liga está muy apretada y hasta el último momento estaremos peleando por el objetivo", expuso el técnico.

Una cita nada fácil para el Cádiz CF contra un Rayo que "está haciendo muy bien las cosas desde la pasada temporada", indicó el entrenador antes de recalcar que "jugamos en casa y la salvación pasa por nuestros partido en casa, donde hay que dar fe de lo bien que estamos. Es un partido con dificultad ante un rival en un gran momento, es difícil llegar al nivel que henos tenido en los últimos encuentros, pero confiamos en hacer una buena actuación".

Sergio resaltó el potencial del cuadro vallecano: "Tiene un lado izquierdo muy vertical con Fran García y Álvaro García y un derecho en el que Isi se mete por dentro, los centrales están a un nivel muy alto..."

Dijo algo más de los franjirrojos. El Rayo "lleva en una línea muy buena desde el año pasado y eso les hace más temibles. El entrenador está haciendo un trabajo muy bueno. Es más peligroso por las buenas sensaciones. Tenemos que minimizar sus virtudes, ser valientes y ser el Cádiz que nos gusta ser en casa.

El balón parado es uno de los puntos fuertes de los rayistas. "Es de los mas goles marca, en los córners, Lejejune y Catena son muy altos. Tiene buenos golpeadores de balón", indicó Sergio sobre el rival aunque resaltó el buen momento del Cádiz CF. "El equipo está fuerte y contundente y tenemos un reto bonito, hay que jugar sin complejos, estamos bien sabiendo que es difícil. El rival tiene muchas virtudes. Tenemos que estar metidos en nuestro trabajo".

Reconoció el míster que la visita a Vallecas hace varios meses la tiene en su mente. El Cádiz CF fue goleado por el Rayo (5-1) en la primera vuelta. "Es uno de los partidos clavados de la primera vuelta", señaló.

El técnico no se sale del guión. No quiere ir más allá de la 23ª jornada, aunque sí da una pincelada general de lo que hay por delante. "Tenemos que sumar los tres puntos contra el Rayo. Con 25 puntos daríamos un salto de calidad. La hoja de ruta es conseguir un mínimo de 40 puntos, si los haces no dependes de nadie".

A su juicio, "lo importante es el presente, estamos bien y vamos a disfrutarlo, El equipo transmite buenas sensaciones y transmite energía".

El papel de Choco Lozano ha cambiado, ahora relegado a suplencia desde la llegada en enero de Roger Martí y Sergio Guardiola. Y además hay rumores sobre su posible fichaje por el Getafe la próxima campaña. Sergio González ve bien al hondureño. "Me transmite que esta preparado para jugar, ahora están jugando otros compañeros y él seguir trabajando, apretar el culo y poner en dificultades al míster. Fue importante el año pasado y también este aunque no encuentra el gol. Las decisiones que hay por fuera no me incumben, estoy en lo deportivo".