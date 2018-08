La semana de la Liga arranca sin lesionados

La plantilla cadista empieza mañana a preparar a fondo el partido contra el Almería, que supondrá el lanzamiento de un nuevo campeonato de Liga, la tercera consecutiva del conjunto amarillo en Segunda División A después del ascenso conseguido en la campaña 2015/16 de la mano de Álvaro Cervera. Ya no hay más pruebas. En el siguiente envite ya habrá tres puntos en juego. El equipo se entrenará de lunes a jueves a primera hora de la mañana -comenzarán a las nueve y media para evitar las altas temperaturas- en la Ciudad Deportiva de El Rosal. Las sesiones del lunes y el martes serán abiertas al público y las del miércoles y el jueves -las más cercanas a la disputa del encuentro- se desarrollarán a puerta cerrada para no dar pistas.

El técnico puede contar con todos los jugadores que a día de hoy pertenecen a la plantilla del Cádiz con alguna excepción. En principio no hay lesionados a la espera del transcurso de la semana, por lo que en principio está en disposición de alinear a los que vea mejor preparados para la ocasión. A tenor de los futbolistas utilizados en los últimos encuentros -en especial el Trofeo Carranza- el once será parecido al del partido contra Las Palmas. El único jugador que seguro que no puede participar es Rober Correa, que debe cumplir un partido de sanción después de ser expulsado por doble amonestación en el duelo contra el Granada de la última jornada del pasado torneo liguero. Tiene pendiente un castigo que saldará en la jornada inaugural.

La obligada baja del extremeño abre las puertas de la titularidad a David Carmona, que salvo sorpresa se estrenará como cadista en un partido oficial. Las posibles entradas y salidas que se puedan producir esta semana pueden condicionar la elección del entrenador, aunque en principio hay un bloque más o menos definido.