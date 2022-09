La sangría de goles, según Iván Alejo

Iván Alejo hizo especial hincapié en los problemas en materia defensiva del Cádiz CF que se está traduciendo en una facilidad clara de los rivales parea perforar la portería de Conan Ledesma. Deja claro que la responsabilidad es compartida.

"Es difícil de explicar y por eso el fútbol es tan bonito. Es culpa de todos, pero hay jugadores que no estamos al cien por cien. El run run también nos merma y luego obviamente los resultados. Pero somos profesionales y tenemos que hacer que eso no nos merme tanto. Frente al Athletic de Bilbao y contra el Celta con el primer gol nos descompusimos. Pero insisto que no hay mejor rival que el que viene ahora y en nuestro estadio para darle la vuelta a la situación", dejaba como mensaje repleto de optimismo.

Pero el extremo del Cádiz CF no huye de la realidad del problema de la elevada cantidad de goles que encaja el equipo... a la espera de todo un Barça. "Cuando juegas contra el Barcelona es normal que la pelota la tengan ellos, y más ahora que están en buena dinámica. Nuestro nivel de entreno es bueno y la mentalización de la gente es también buena. A partir de ahí, el año pasado en el Camp Nou ganamos y con ocasiones muy claras. El planteamiento que tengamos será bueno para encontrar la manera de puntuar".

Para cerrar su intervención, Iván Alejo analizaba la dura pugna que tendrá en su puesto después de los últimos refuerzos. "Yo estoy tranquilo. Sé que acabé la temporada a un buen nivel. No la he empezado bien esta y es verdad que me falta todavía. Estoy tranquilo con la llegada de Brian (Campo) y Théo (Bongonda). Creo que si doy mi mejor nivel tendré la confianza del entrenador. Pero hay cinco extremos para dos puestos", advertía el futbolista del Cádiz CF.