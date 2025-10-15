Sanción a un ex futbolista del Cádiz CF tras la novena jornada de Liga

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) abordó el miércoles 15 de octubre las medidas relacionadas con la novena jornada de Segunda División disputada el pasado fin de semana. Las decisiones no afectan ni al Cádiz CF ni al Burgos, próximo rival de los amarillos en el décimo capítulo. Sí afecta a un jugador con un reciente pasado cadista.

El Comité decidió sancionar con dos partidos a los jugadores del Racing de Santander Marco Sangalli y Clément Michelin y con uno al del Sporting de Gijón Kevin Vázquez, los tres expulsados en el partido entre ambos clubes en la novena jornada de LaLiga Hypermotion.

Disciplina desestimó las alegaciones del cuadro cántabro contra la expulsión de Sangalli, que vio la tarjeta roja directa una vez terminado el partido, por protestar una de las decisiones del árbitro, y le sancionó por actitudes de menosprecio a los árbitros.

Por el mismo motivo, el Comité también castigó con dos partidos a Clément Michelin, que primero fue amonestado (m.81) y luego expulsado en el minuto 86, después de haber sido sustituido, por hacer el gesto de ponerse las gafas a uno de los árbitros asistentes y decirle "ponte gafas".

Tampoco estimó el Comité las alegaciones del Sporting de Gijón contra la tarjeta al sportinguista Kevin Vázquez, que tendrá que cumplir un partido por producirse de manera violenta con ocasión del juego, tras haber sido expulsado (m.90+8) por hacer una entrada a un contrario con fuerza excesiva.

El Comité impuso un partido de sanción por el mismo motivo al jugador del Andorra Gael Alonso, expulsado frente a la Real Sociedad B, y por acumulación de cinco cartulinas amarillas a Alejandro Muñoz (Almería) e Iván Alejo (Valladolid). Alejo, ex futbolista del Cádiz CF, ha sido titular en todos los encuentros con el cuadro pucelano y ahora la toca descansar. Mantiene su tendencia a ver numerosas amonestaciones como durante su estancia en el equipo gaditano.

En el apartado de clubes, Disciplina multó al Córdoba por alteración del orden del encuentro de carácter leve, tras al lanzamiento al terreno de juego de una botella de plástico con líquido, que no impactó a nadie en el partido contra la Cultural y Deportiva Leonesa y en el de técnicos impuso dos partidos de sanción al preparador de porteros del Sporting, Jorge Sariego, por protestar al árbitro.