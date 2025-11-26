El roteño del Córdoba que mira al Cádiz CF como "un partido especial"

Juan María Alcedo ya es uno más en el Córdoba CF, para satisfacción suya y alivio de su entrenador, Iván Ania. El lateral izquierdo volvió a disputar minutos de juego el pasado sábado en Granada después de estar fuera de la dinámica del equipo durante dos meses y medio. La lesión de hombro que le apartó diez jornadas de la competición ya es historia y ahora el gaditano quiere recuperar el tiempo perdido poniéndose a disposición de Ania para tratar de ayudar al equipo. El roteño, por lo tanto, tiene la posibilidad de enfrentarse al Cádiz CF.

Cuestionado por ese regreso y el significado de los minutos que disfrutó en Granada, Alcedo reconoció la liberación que sintió. "La verdad es que sí, que estoy muy contento. Han sido unos meses duros, de mucho trabajo y exigencia, pero ya estoy de vuelta. Estoy agradecido por el trato que he recibido del club, de los readaptadores, de todos... Esos diez minutos me supieron a gloria después de la lesión. Quiero seguir así y estoy a disposición del míster", afirmó el defensa.

La lesión le llegó al zurdo en un momento delicado, cuando empezaba a ganar minutos y confianza. "Son cosas que no dependen de nosotros. Me estaba saliendo un buen partido, estaba enchufado... Pero me lo intenté tomar de la mejor forma para volver lo antes posible y ya estoy aquí de vuelta, contento y con ganas de seguir así", explicó.

Una vez de vuelta, a Alcedo le toca pelear por oportunidades para entrar en el equipo y en eso está totalmente centrado: "Me siento muy bien, he podido recuperarme al 100% y ahora me falta coger ese ritmo de disputar minutos pero estoy a disposición del míster para que él decida". Dentro de esa decisión de Ania, Albarrán es una alternativa más en el lateral izquierod, lo que encarece el ser titular. "Todos estamos para dar el todo por el equipo y Albarrán ha tenido que tomar ese puesto de lateral izquierdo, en el que lo está haciendo bien. Estamos contentos con él y lo vamos a apoyar siempre. Es bueno que haya competencia, porque saca lo mejor de nosotros", reflexionó Alcedo.

Un partido "especial" ante el Cádiz

Para Juan María, el duelo del domingo ante el Cádiz CF supone un aliciente al enfrentarse al equipo más representativo de su tierra. "Para mí es un partido especial, porque soy de Rota y tengo muchos amigos gaditanos y cadistas. Sé cómo se vive allí el fútbol. Creo que habrá buen ambiente", explicó el lateral izquierdo.

Alcedo no teme por las bajas que arrastra el Córdoba CF y puso de ejemplo el partido de Granada para explicarse: "El otro día jugamos con dos centrales que no venían jugando y los dos hicieron un partidazo. La plantilla tiene un nivel muy bueno y ponga a quien ponga el míster vamos a dar la cara. No tenemos que tener ese miedo por las bajas porque hay gente preparada para poder jugar".