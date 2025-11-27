Rominigue Kouamé regresa al Cádiz CF

Manuel Vizcaíno y Juan Cala, como presidente y responsable de la dirección deportiva, ya saben que para el próximo mercado de invierno el Cádiz CF tendrá un integrante más. Todo es como consecuencia de la vuelta de Rominigue Kouamé, que ha acabado su periplo en la Major League Soccer (MLS) y debe ponerse a las órdenes del club que tiene sus derechos federativos. La situación se debe entender como un problema después del bajo rendimiento y los actos de indisciplina del jugador en el periodo que vistió de amarillo.

La cuestión es que el Chicago Fire, donde ha actuado a préstamo el centrocampista desde enero de este año, ha comunicado de forma oficial que no tiene intención de ejercer la opción de compra por el jugador. Por lo tanto, al tener contrato con el Cádiz CF, su vuelta es un hecho hasta que desde las oficinas del Nuevo Mirandilla decidan su futuro.

Cabe recordar que tras el descenso a Segunda División, Kouamé trató de forzar su salida del conjunto amarillo en el verano de 2024, pero el club no estaba dispuesto a facilitar una operación sin recuperar parte o la totalidad de la inversión que realizó por él. Pagó al Troyes (Francia) 2,5 millones de euros en el mercado estival de 2023.

Cuando Kouamé esté de vuelta, el Cádiz CF tendrá sobre la mesa tres posibilidades, siendo una de ellas muy remota. Esa es que el jugador se quede y pase a formar parte de la plantilla a partir del 1 de enero de 2026, una opción que parece muy poco probable sopesando los actos de indisciplina del centrocampista en su anterior etapa en el club. Otra posibilidad es que se acoja a una nueva cesión en otro destino cuando abra el próximo mercado invernal. Y la última opción es que directamente los dirigentes de la entidad gaditana aboguen por la rescisión de su contrato, que acaba el próximo 30 de junio.

La realidad es que Kouamé no llegó a adaptarse y cuando quiso marcharse en verano 2024 no lo consiguió al no recibir el club una oferta interesante. Se quedó y la temporada pasada llegó a entrar en la dinámica del grupo. Participó en 14 partidos (13 de Liga y uno de la Copa del Rey) con ocho titularidades.

Sin embargo, una triulca en un entrenamiento con Tomás Alarcón llevó a Paco López a apartar a los dos jugadores de la plantilla. Para colmo, Kouamé llegó tarde de las vacaciones de Navidad en una clara señal de su falta de implicación.