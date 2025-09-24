Roger le mete velocidad a su situación en el Cádiz CF

Roger Martí no pasa por un momento plácido como futbolista del Cádiz CF porque el arranque de la temporada 2025-26 le ha relegado a un segundo plano. Con escasísima participación en el terreno de juego, su papel ha empeorado con lo que viene sucediendo en las últimas jornadas. Al veterano atacante no le queda otra que apretar los dientes y trabajar desde el compromiso, como siempre ha hecho, para tratar de revertir la situación.

La campaña pasada la acabó bien, con seis titularidades consecutivas en las que hizo dos goles. Fue realmente una carta de presentación para tener un lugar en el proyecto actual, como es el caso. Gaizka Garitano cree en el delantero valenciano y le reservó un sitio en la plantilla. Sin embargo, las circunstancias no se han puesto de cara en este primer tramo de competición y Roger debe buscar velocidad competitiva para poner las cosas complicadas al entrenador.

Hasta el momento el delantero del Cádiz CF tiene en su registro este curso diez minutos en el debut, contra el Mirandés (1-0), y otros 25 en el duelo con el Albacete (2-1). Ha estado convocado en los otros tres encuentros pero sin ser una de las alternativas del técnico.

Hasta el momento la apuesta de Garitano va por Álvaro García Pascual, que está liderando el ataque con Suso como segundo espada y libertad en la zona de ataque. La incursión de Iuri Tabatadze ha sido la sorpresa con juego y goles, mientras que Dawda Camara ha tenido minutos en todos los encuentros desde la segunda jornada.

A Roger no le coge como algo nuevo tener que esperar su momento, si bien en otras ocasiones en el Cádiz CF fue como consecuencia de problemas físicos. Ahora no es el caso porque el ariete está bien y con ganas, la mejor carta de presentación para que Garitano sepa que a su espalda hay un jugador comprometido, que es lo mínimo que se puede pedir. Todo ello sin olvidar que, a lo largo de su trayectoria, Roger mantuvo un bonito idilio con el gol. De amarillo lleva 17 dianas en algo más de dos temporadas y media.

Hay que tener presente que la campaña en Segunda División es muy larga, con 42 jornadas y una fase de ascenso en el caso de que el Cádiz CF se ganara un lugar en esa zona de la clasificación. Esto quiere decir que el valenciano tendrá minutos y momentos para demostrar y poner de manifiesto aquello de 'quien tuvo, retuvo'.