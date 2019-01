Un rival temible en El Sadar

Los números no admiten discusión, están ahí. Osasuna, el primer rival del Cádiz en este nuevo año 2019, pasa por ser uno de los rivales más temibles de la categoría de plata en su campo, no en vano hasta la fecha en la presente temporada no conoce la derrota jugando delante de su afición, ante la que sólo ha cedido dos empates y ha conseguido levantar encuentros complicadísimos ante adversarios de la talla de Málaga y Alcorcón.

El Sadar aparece, por tanto, como un auténtico fortín, un estadio en el que el cuadro navarro ha sumado nada menos que 23 puntos, cifra que le sitúa sólo por detrás de los malacitanos, con 24 pero con un partido más jugado y habiendo encajado una derrota frente al Granada. Esa producción como local le mantiene igualado a los alfareros, que también sufrieron un revés en su feudo a manos del Reus, y con el Deportivo, que presenta casi los mismos registros, con siete triunfos y dos tablas, aunque el coeficiente goleador de los gallegos es ligeramente superior, con 21 tantos a favor y 5 en contra, por 15 y 5 de los pamplonicas.

A la racha de cuatro compromisos ligueros sin perder, Osasuna le une otra no menos lustrosa de cinco duelos seguidos en casa ganando, exactamente igual que el Cádiz. Y es que tras tropezar en la apertura de la campaña con el Elche (1-1) y volver a dejar escapar dos puntos ante Numancia (0-0) después de batir a Almería (3-1) y Sporting (1-0), los rojillos han dado buena cuenta en su estadio de Córdoba (3-1), Málaga (2-1), Tenerife (2-0), Lugo (1-0) y Alcorcón (2-1). Curiosamente, el único contrincante capaz de asaltar El Sadar fue el Reus en Copa del Rey (1-2).

Al magnífico momento que atraviesa el titular de Pamplona se le suma la inyección de moral que supuso reaccionar ante dos rivales de peso, los únicos que comenzaron venciendo, el Málaga y el Alcorcón. Mejor que el Cádiz tome nota porque Osasuna no se rinde con el marcador en contra. En ambos casos, los navarros levantaron el marcador en los últimos minutos. Lo dicho, un adversario temible hasta el final.