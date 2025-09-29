Rival del Cádiz CF reacciona tras perder en el Nuevo Mirandilla

El Albacete se enredó con un mal comiento de temporada que incluyó una derrota (2-1) en el campo del Cádiz CF en el tiempo de prolongación. El conjunto castellano-manchego ha sabido reaccionar y empieza a remontar posiciones. El 'queso mecánico' protagonizó la campanada de la séptima jornada de LaLiga Hypermotion tras remontar un 3-0 en El Molinón y acabar ganando 3-4 y así salir de la zona de descenso en la que andaba atascado.

Aquel varapalo en el Nuevo Mirandilla fue el último como visitante. Tras caer después en casa ante el Mirandés de manera estrepitosa (1-4), El Albacete ha enlazado tres encuentros sin perder tras la remontada histórica en territorio asturiano. La escuadra blanca alcanza los ocho puntos después de siete jornadas y ocupa la decimotercera plaza de la tabla en Segunda División, aunque sigue siendo el conjunto más goleado, su asignatura pendiente, puesto que ha recibido 16 goles (un promedio de más de dos por partido) en este inicio liguero. El Cádiz CF vive en la segunda plaza, en ascenso directo.

En cambio, el conjunto que dirige Alberto González, es el tercer equipo más goleador, con 14 tantos a su favor, merced a un potencial ofensivo que han escenificado tres jugadores: Agus Medina, máximo goleador con cinco dianas, a los que se unen Morci y Puertas, autores de tres goles.

El triunfo de ayer supone la segunda victoria consecutiva de un grupo albaceteño que certificó también su buen rendimiento fuera de casa, donde ha sumado cinco de sus ocho puntos.

La primera plantilla blanca disfruta de dos días de descanso, para volver el miércoles por la tarde a los entrenamientos para preparar el duelo del próximo lunes en el Reino de León frente a la Cultural Leonesa